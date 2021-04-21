Onur Erim kimdir? Onur Erim kaç yaşında, nereli? Onur Erim hayatı ve biyografisi!
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Onur Erim kimdir? Onur Erim kaç yaşında, nereli? Onur Erim hayatı ve biyografisi!

Onur Erim kimdir? Onur Erim kaç yaşında, nereli? Onur Erim hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Onur Erim izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Onur Erim kaç yaşında, nereli? Onur Erim hayatı ve biyografisi! Onur Erim kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Onur Erim hakkında araştırmalar yapılıyor. Onur Erim kimdir? Onur Erim kaç yaşında, nereli? Onur Erim hayatı ve biyografisi!

ONUR ERİM KİMDİR?

1971 yılı İstanbul doğumlu Ramazan Onur ERİM ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise ve üniversite eğitimlerini New Jersey'de (A.B.D.) tamamlamıştır. New Jersey'de Seton Hall Üniversitesindeki lisans eğitim alanları; iktisat mühendisliği ve siyasal bilimler üzerinedir. Üniversite sonrası Washington D.C. (School of Political Campaign Managament) ve Çin'deki Pekin Üniversitesinde (University of International Business and Economics) sürdürdüğü eğitimler ise siyasi seçim kampanyaları idaresi ve uluslararası ticaret konularında olmuştur. ERİM, 1992 yılında Beyaz Saray' da Başkanlık Sarayı Stajyeri olarak çalışmış, 1996 yılında da Clinton-Gore Başkanlık Seçim Kampanyası Etnik Seçmenler Masasında aktif görev almıştır. Finans sektöründe Moneywell Bank (ABD) Ticari Krediler Genel Müdürlüğü' nün yanı sıra Global Capital Finance (ABD) Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında yerel seçimler öncesinde, Melih GÖKÇEK' in Seçim Danışmanı olarak Türkiye'ye dönüş yapan R.Onur ERİM, Başkan tarafından seçim sonrası teklif edilen Başdanışmanlık görevini ise 6 yıldır sürdürmektedir. Amerika' da geçirdiği 25 yılın şahsına kattığı tecrübe ve imkanlar; gerek ABD bünyesinde elde ettiği uluslararası yerel yönetim tecrübesinde, gerekse Başdanışmanlık Ofisi bünyesinde görev alan her biri belirli alanlarda yetkinleşmiş ekip arkadaşları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirdiği kurum projelerinde kendini göstermektedir. Ramazan Onur ERİM evli, iki çocuk babasıdır

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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