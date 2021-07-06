Onur Cavit Biriz kimdir? Olimpiyatlara katılan Onur Cavit Biriz kaç yaşında, nereli?

Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek olan Onur Cavit Biriz hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Onur Cavit Biriz oluyor. Peki, Onur Cavit Biriz kimdir? Onur Cavit Biriz kaç yaşında, nereli?