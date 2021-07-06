Onur Cavit Biriz kimdir? Olimpiyatlara katılan Onur Cavit Biriz kaç yaşında, nereli?
Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek olan Onur Cavit Biriz hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Onur Cavit Biriz oluyor. Peki, Onur Cavit Biriz kimdir? Onur Cavit Biriz kaç yaşında, nereli?
Onur Cavit Biriz kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Onur Cavit Biriz hakkında Onur Cavit Biriz kaç yaşında, nereli? Onur Cavit Biriz hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.
ONUR CAVİT BİRİZ KİMDİR?
Onur Cavit Biriz 16 Ekim 1998 tarihinde dünyaya geldi. Türk yelkenci. RS:X sınıfında mücadele eden sporcu, Galatasaray bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nda yarışan en genç rüzgâr sörfçüsü olmuştur.
Yarışma(lar): RS:X sınıfı
Kulüp: Galatasaray SK
Doğumu: 16 Ekim 1998 (22 yaşında); İstanbul
ONUR CAVİT BİRİZ OLİMPİYATLARDA
Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Dünya Yelken Federasyonunun güncellemesi ile kota sıralamasında bekleyen birinci ülke olması dolayısıyla RS: X rüzgar sörfünde milli sporcumuz Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı." denildi.