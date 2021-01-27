Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı? Onur Büyüktopçu kimdir?

Ekranların sevilen yarışmaları arasında olan Gelinim Mutfakta'da Onur Büyüktopçu'yu göremeyen izleyiciler Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı? Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'da yok mu? sorularının cevaplarını merak etti.

Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta programından ayrılıyor. Ünlü sunucunun yerine ise Seda Sayan geldi. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan programda gündüz kuşağının en sevilen yemek yarışmaları arasında yer alıyor. Onur Büyüktopçu neden ayrıldı? Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'da yok mu?

ONUR BÜYÜKTOPÇU GELİNİM MUTFAKTA'DA YOK MU?

Gelinim Mutfakta izleyicileri Onur Büyüktopçu'yu programda göremedi. Seda Sayan'ın sunduğu programda artık Onur Büyüktopçu yer almıyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU NEDEN AYRILDI?

Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldığı hakkında net bir açıklama bulunmuyor.Fakat,Seda Sayan'ın verdiği bir röportajda Onur Büyüktopçu'nun programdan kendi isteği ile ayrıldığını belirtti. Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan haber ise şu şekilde:

"3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2021'in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan'ın sunumuyla ekranda olacak. Samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan'ın programa da iddialı bir giriş yapacağı belirtildi.

Programın çiçeği burnunda sunucusu Seda Sayan, "Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak ve yemek yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Ve bu konuda mütevazi olamayacağım ama çok iddialıyım" dedi.

Sayan, dağıttıkları ödüllerle de rakiplerinin bulunmadığını belirterek "Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Eli hamarat bütün gelinleri kayınvalideleri ile birlikte Gelinim Mutfakta' ya bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler" diye konuştu.

ONUR BÜYÜKTOPÇU HANGİ PROGRAMA GEÇECEK?

Onur Büyüktopçu'nun hangi programa geçeceği hakkında net bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında açıklama gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Yarışmayı ilk 2 sezon Fatih Ürek sundu. 3 sezonu ise Onur Büyüktopçu devralmıştı. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemekler ile beraber gelinlere puan veriyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Nisan 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: İstanbul

Onur Büyüktopçu (d. 24 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. 2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur. 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunmaktadır. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını yeni sezonunda sunuculuğunu yapacaktır.