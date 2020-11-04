Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında, nereli? Onur Bay sevgilisi kim?
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Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında, nereli? Onur Bay sevgilisi kim?

04.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:36
Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında, nereli? Onur Bay sevgilisi kim?

Onur Bay hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor. Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran genç oyuncu Onur Bay kaç yaşında? Bay, Çakallarla Dans adlı sinema filminde de yer almıştır. İşte, Onur Bay boyu, kilosu ve daha fazlası...

Onur Bay kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Genç oyuncu, televizyon dünyasındaki başarısı ile dikkatleri çekti. Bay hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Onur Bay nereli? Onur Bay sevgilisi kim? İşte, Onur Bay'ın hayatına dair ayrıntılar...

ONUR BAY KİMDİR?

Bay, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden oyuncu, 2006 yılında henüz çocuk yaşta dahil olduğu Arka Sokaklar dizisi ile adını duyurdu.

Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında, nereli? Onur Bay sevgilisi kim?

Oyuncu Köpek adındaki dizide de 9 yaşındayken rol almıştır. Çakallarla Dans isimli filmde de yer alan Onur Bay, eğitiminin ardından tamamen oyunculukla ilgileneceğini belirtmiştir.

Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında, nereli? Onur Bay sevgilisi kim?

Onur Bay, 1.77 boyunda ve 70 kilodur. Oğlak burcu olduğu bilinen oyuncunun kendisi gibi oyuncu Dilara Aksüyek ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

Onur Bay kimdir? Onur Bay kaç yaşında, nereli? Onur Bay sevgilisi kim?

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