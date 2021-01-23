Onun keyfi her zaman yerinde: Sokakta maskeli dans

NEŞELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ 48 yaşındaki üç çocuk annesi Garner, yaşadığı Brentwood'da ağzında maskesiyle yanında durduğu araçtan duyulan müzik eşliğinde dans etti. MASKELİ DANS

Bir ara yanından geçen başka bir araca yol veren Garner daha sonra yanına yaklaşan arkadaşıyla birlikte kendi aracına doğru ilerledi. Maskesini çıkarmayan Jennifer Garner'ın, neşeli hali arkadaşıyla aracına doğru ilerlerken de bozulmadı. EVLİLİĞİ DE İLİŞKİSİ DE BİTTİ Jennifer Garner, Ben Affleck ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra kendini çocuklarına ve işine adadı. Geçen yıl, John Miller ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkisi de Ağustos 2020'de sona erdi.DADIYLA ALDATMA İDDİALARI EVLİLİĞİN SONUNU GETİRDİ

2005 yılında evlenen ve 2015'te boşanan Jennifer Garner ile Ben Affleck üç çocuk sahibi. Çiftin, 15 yaşında Violet, 12 yaşında Seraphina ve 8 yaşında Samuel adında üç çocuğu bulunuyor. Her ne kadar boşanmalarına Affleck'in, çocuklarının dadısıyla ilişkisinin neden olduğu ileri sürülse de çift çocuklarının hatırına dost kaldı.ÜÇ ÇOCUK ANNESİ Geçen yıl bir ara sokakta yüksek sesle tartışırken görüntülenen Jennifer Garner ile Ben Affleck, arada yaşadıkları bu iniş ve çıkışlara rağmen dostane ilişkilerini sürdürüyor. 2018 yılında boşanmaları resmen tamamlanan çift, sık sık çocuklarıyla bir araya geliyor.ESKİ EŞE YARDIM

Ben Affleck'in kötü alışkanlıkları yüzünden hayatı çıkmaza girdiğinde de ilk yardım eli Jennifer Garner tarafından uzatıldı. Eski çift, bu zorlu süreci de birlikte aştı.

Kaynak: Hürriyet