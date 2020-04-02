Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
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İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güncel

Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir

İçişleri Bakanlığı, risk durumuna göre sokak, cadde, mahalle, semt veya ilçenin tamamında karantina uygulaması istedi. Salgının en fazla görüldüğü İstanbul'da da karantina uygulaması gündemde. Kritik bir haftalık süreçte salgının yayılma hızına bakılarak Bilim Kurulu'ndan gelecek rapor ve öneriler doğrultusunda yasağın uygulanacağı belirtildi.

02.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:24
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun koronavirüsle mücadelede nisan ayının ilk haftasına dikkat çekmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehirin valilerini uyardı ve risk durumuna göre sokak, cadde, mahalle, semt veya ilçenin tamamında karantina uygulanması istendi. Salgının seyrine göre İstanbul'da sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemde.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirlerin ardından sosyal izolasyonun sağlanıp sağlanmadığı veya şehirlerdeki hareketlilik 24 saat esasına göre takip ediliyor.

KENTLERDE, HAFTA BAŞIYLA BİRLİKTE YENİDEN HAREKETLİLİK GÖZLEMLENDİ

Özellikle 30 büyükşehirden cadde, sokak ve meydanlardan alınan görüntüler analiz edilerek tedbirlere rağmen yaşanan aksaklıklar belirlenerek ek önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye ve raporlar doğrultusunda da yeni kararlar hayata geçiriliyor.

Yapılan incelemelerde hafta sonları sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüşlerin yasaklanmasıyla hafta sonu büyükşehirlerde hayatın yüzde 95 durduğu belirlendi. Ancak hafta başıyla birlikte yeniden hareketlilik oluştuğu gözlemlendi.

İÇİŞLERİ, 30 BÜYÜKŞEHİRİN VALİLERİNİ UYARDI

Bilim Kurulu'ndan salgının yayılması noktasında 'nisanın ilk haftasına' dikkat çekilmesi ve sahadan gelen veriler, sosyal izolasyon konusunda ek önlemler alınmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehrin valilerini, salgının yayılmasına karşı nisanın ilk haftasının önemi konusunda uyardı.

Risk durumuna göre sokak, cadde, mahalle, semt veya ilçenin tamamında karantina uygulanması istendi. Valiler başkanlığında toplanacak pandemi ve il idare kurulları, gerekli olması durumunda büyükşehirlerde bölgesel karantina uygulamasına geçecek.

İSTANBUL'DA KARANTİNA UYGULAMASI GÜNDEMDE

Salgının en fazla görüldüğü İstanbul'da da karantina uygulaması gündemde. Salgının seyrine göre İstanbul'da acil ve zorunlu durumların dışında tüm giriş çıkışların kapatılarak, sokağa çıkma yasağının uygulanması da değerlendiriliyor.

Kritik bir haftalık süreçte salgının yayılma hızına bakılarak Bilim Sağlık Kurulu'ndan gelecek rapor ve öneriler doğrultusunda yasağın uygulanacağı belirtildi.

Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir

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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir

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