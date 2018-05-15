Anbean kamerada! Önü Kesilen Dolmuş Şoförü Bıçağını Aldığı Saldırganı Etkisiz Hale Getirdi

Karaman'da 4 kişi tarafından araçla önü kesilen dolmuş şoförü, kendisine sopa ve bıçakla saldırmak isteyen şahıslardan birinin elinden bıçağı alıp, elinde sopa bulunan saldırganı da tokatlayarak etkisiz hale getirdi.

DOLMUŞUN ÖNÜ 4 KİŞİ TARAFINDAN KESİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Tapucak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar-Üniversite hattında çalışan Mustafa Arıcı idaresindeki hat dolmuşu, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken plakası ve kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi tarafından önü kesildi.

ŞOFÖRE BIÇAK VE SOPAYLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Şahısların önünü kestikleri dolmuş şoförüne hakaretler ederek küfrettiği öne sürüldü. Daha sonra şahıslar, araçlarından sopa ve bıçakla inerek dolmuş şoförünü darp etmek istedi. Dolmuştan inen Mustafa Arıcı, yaşanan arbede sırasında şahıslardan birinin elinde bulunan bıçağı almayı başardı.

ŞOFÖRÜN, SALDIRGANLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ AN GÖRÜNTÜLENDİ

Dolmuş şoförü, kendisine saldırmak isteyen eli sopalı saldırganı da tokatlayarak etkisiz hale getirdi. Yoldan geçmekte olan diğer dolmuş şoförleri ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı. Araçlarına binen şahıslar olay yerinden ayrılırken, yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMAYIP TOKATLADIM"

Dolmuş şoförü Mustafa Arıcı, yaşanan olayı anlattı. Arıcı, "Dolmuşla seyir halindeyken bir anda araç önümü kesti ve araçtan 4 kişi indi. Daha sonra bu şahıslar arabalarından aldıkları sopa ve bıçakla beni dolmuştan indirmeye çalıştılar. Diğer dolmuşçu arkadaşlar olayı görerek geldiğinde ise ben bu şahısların elinden bıçağı aldım. O sırada yaşanan karmaşada şahıslardan üçü kaçtı. Sinirlerime hakim olamadığım için elinden bıçağı aldığım şahsı tokatladım.

Zaten yaşanan olayların hepsi güvenlik kamerası kayıtlarında mevcut. Biz her gün sabahın 6'sından gecenin 11'ine kadar direksiyon başındayız. Her türlü zorluklarla karşı karşıyayız. Dolmuşa yeri geliyor sarhoş kişiler biniyor. Biz hepsine gerekirse başımızı eğiyoruz. Biz esnafız, 2 lira için akşama kadar ne insanlarla uğraşıyoruz" dedi.

Olayın ardından dolmuş şoförü Mustafa Arıcı'nın karakolu giderek araçla önünü kesen bıçaklı ve sopalı şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.