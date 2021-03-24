Ontology Coin Yorum: Binance Coin, Neo, Ontology, Maker Fiyat Analizi: 24 Mart

Ontology Coin Yorum: Binance Coin, 258,6 $ seviyesinin üzerinde bir geri dönüşü hedefledi. Neo, 40 dolar seviyesinin yakınında bulunan% 38,2 Fibonacci seviyesinin altına inmekle tehdit etti. Son olarak, ONT, genel direncinin üzerinde 1,23 $ 'lık bir artışı hedeflerken, Maker 2.034 $' da önemli bir destek çizgisinin altına düştü.

ONT COİN YORUM

0,78 dolarlık destekten geri döndüğünden bu yana, Ontology birkaç direnç seviyesinin üzerine çıktı. Mart ayındaki 0.77 $ 'lık düşük seviyesi ile 1.345 $' lık en yüksek noktası karşılaştırıldığında% 70'lik bir artışı temsil ediyor. 4 saatlik zaman dilimindeki dalga benzeri bir desen, bir dizi yükseliş hareketinden sonra bir düşüş dönemini gösterdi ve bu, yazı yazılırken de böyleydi.

MACD'de düşüş eğilimi görüldü, ancak histogram ivmenin zayıfladığını belirtti. Bu arada, Chaikin Para Akışı düştü, ancak yarı çizgide sabitlendi, bu da sağlıklı sermaye girişlerini gösteriyor. Boğalar için bir sonraki hedef, 1,23 dolarlık direncin üzerinde bir hareket olacaktır.

BNB COİN YORUM

Son 24 saat içinde Ayı hareket dünyanın üçüncü büyük cryptocurrency gördü Binance Coin , onun için dışarı kaybetmek yatay kanalı. Bununla birlikte, boğalar hızlı bir geri dönüşe baktı. Stokastik RSI alt yüksekler kurmalarına karşın bir boğa geçit, bu yazının yazıldığı, bazı iyimserlik ekledi.

Olumsuz tarafı, sermaye kripto para biriminden uzaklaşırken , Chaikin Para Akışı bir hafta içinde ilk kez yarı işaretinin altına düştü. Bu, fiyatın daha da zayıflamasına neden olabilir. Bir sonraki destek 245,17 dolardan bulunabilir.

NEO COİN YORUM

Yazma sırasında Neo, 40 $ işaretine yakın duran % 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Müthiş Osilatör bir ayı ikiz tepe kurulumunu oluşturan sonra yarım sınırının altında taşındı. Bu aynı zamanda fiyat önemli% 50 seviyesinin altına düştüğü ve düşüş bölgesine girdiği için bir kırılmaya yol açtı.

Bir sonraki % 23.6 düzelme seviyesi 37.1 $ 'da bulunuyordu. Ancak kuzeye giden bir RSI , boğaların basın zaman desteğini tutabileceğini ileri sürdü.

MKR COİN YORUM

Maker düne göre fiyat üzerinden % 5 oranında düştü sonra $ 2034 de önemli destek seviyesinin altına düştü. Önceki vesileyle yaşanan bir çöküş, fiyatın yukarıda belirtilen seviyeyi tekrar test etmesi ve destek hattını geri çekmesi nedeniyle piyasanın boğalarının bir mücadele yayınladığını gördü. 4 saatlik zaman diliminde kısa gövdeli bir boğa şamdanı belirdi ve bunlardan biri MKR'nin bir kez daha kuzeye hareket edebileceğini düşündürdü.

Rasgele RSI aşırı satış bölgesinden yörüngesini ters ve olumlu bir sonuç destek. Ancak, ADX 25'ten kuzeye gidiyordu ve piyasada güçlü bir düşüş eğilimi gösterdi. Bir sonraki destek hattı 1.800 dolar seviyesinde bulunabilir.