ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Marmara Depremi'nin simge isimlerinden "Erkan bebek" üniversite hayali kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Marmara Depremi'nin simge isimlerinden "Erkan bebek" üniversite hayali kuruyor

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' üniversite hayali kuruyor
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıktığı anlarda fotoğrafı çekilen ve "Erkan bebek" olarak tanınan Erkan Işık, üniversite okumak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı...

Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıktığı anlarda fotoğrafı çekilen ve "Erkan bebek" olarak tanınan Erkan Işık, üniversite okumak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerini yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye, "Erkan bebeği" gazetelerin neredeyse tüm sayfalarını, televizyonların tüm yayın akışını deprem faciasına ayırdığı o dönemde, birinci sayfalarda yayımlanan fotoğrafıyla tanıdı.

"Erkan bebeğin", o günlerde İzmit'teki çadır kente yaptığı ziyarette kendisini kucağına alarak seven dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıkması, uzun süre hafızalarda yerini aldı.

Fotoğrafın gazetelerde yayımlanmasıyla o günlerde adı duyulan "Erkan bebek", şimdi 22 yaşında. Dönemin tanıkları tarafından hala tanınan, adı söylendiğinde herkesin hatırladığı Erkan Işık, çiğ köfte salonu işleten ailesine destek olurken, bir yandan da üniversiteye hazırlandı.

Yaklaşık 6 ay önce vatani görevini de tamamlayan Işık, insan kaynakları yönetimi veya radyo ve televizyon programcılığı bölümü okumak için şimdilerde YKS tercihlerini yapmaya hazırlanıyor.

"Hedefim 4 yıllık üniversite okumak"

Erkan Işık, AA muhabirine, 22 yıl önce Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını, o günlerin herkes gibi kendisi için de kötü anı olduğunu söyledi.

Işık, depremde çadır kenti ziyaret eden Clinton'un kucağına alarak sevdiği sırada burnunu sıkmasıyla tanındığını ifade etti.

Askerliğini 6 ay önce tamamladığını aktaran Işık, "Üniversite okuma hayalim var ama bu sürede sınava çalışamadım. Şu anda çalışıyorum ama istediğim sonuç olmasa da barajı geçtim. 2 yıllık üniversite okumak istiyorum. Sonra da hedefim, bunu 4 yıllığa taşımak ve iş hayatına atılmak olacak." dedi.

Işık, insan kaynakları yönetimi veya radyo ve televizyon programcılığı alanında eğitim almak istediğini ifade ederek, bu alanlarda tercih yapacağını kaydetti.

"Devletimiz, afetlerin üstesinden gelecektir"

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerine çok üzüldüğünü ifade eden Işık, şu duyguları paylaştı:

"Devletimiz, bu afetlerin üstesinden gelecektir, oradaki insanlarımızın yaralarını saracaktır. Can kayıplarımız oldu, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Önlemler alarak bu afetleri daha rahat atlatabiliriz. Aklımız, fikrimiz, gönlümüz sel bölgesinde."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' üniversite hayali kuruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

OĞLUNUN MEZARINA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜ
OĞLUNUN MEZARINA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Berdan Mardini Seren Serengil Süreyya Yalçın
Spor Mert Günok Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Marmara Depremi'nin simge isimlerinden "Erkan bebek" üniversite hayali kuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:00:16. #1.14#

title