ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor

Elazığ'da geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen depremde enkaz altından yaralı kurtarılan bedensel engelli Pınar Kalay ile Nazmiye Düşmez, dinmeyen bir yürek acısıyla, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yaşama tutundu.

Elazığ'da geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen depremde enkaz altından yaralı kurtarılan bedensel engelli Pınar Kalay ile Nazmiye Düşmez, dinmeyen bir yürek acısıyla, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yaşama tutundu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan depremzedeler, kurdukları yeni yaşamlarında acı dolu günleri geride bırakmak istiyor.

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken Kalay Apartmanı'nın enkazında annesi ve amcasını kaybeden, kendisi de 7,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Pınar Kalay ile aynı binada annesini kaybedip 16 saat sonra kurtarılan Nazmiye Düşmez, benzer acıların bir daha yaşanmamasını istiyor.

"Depremden sonra tek başıma kaldım"

Bedensel engelli Pınar Kalay, AA muhabirine, depremin kendisini engelli hali ile tek başına yaşamaya mahkum ettiğini söyledi.

Devletin sunduğu imkanlar ile hayatta kalmaya çalıştığını ifade eden, Kalay, "Daha önce mahallede bütün akrabalarım ve tanıdıklarım ile aynı yerde yaşıyorduk. Depremden sonra tek başıma kaldım. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Yaşam mücadelemi veriyorum. Bu kolay değil." dedi.

"Deprem zamansız gelen afettir. Bunu daha önceden kestirebilmek ve o anda tedbir almak mümkün değil ama daha sağlam yerleşim yerleri oluşturup daha güvenilir alanlarda yaşayabiliriz. Oturduğumuz yerleri sürekli kontrol etmek elimizde." diyen Kalay, herkese güvenilir binalarda yaşamaları tavsiyesinde bulundu.

"Deprem çocukluk anılarımı götürdü"

Kalay, şöyle konuştu:

"Deprem benden sevdiklerimi, yıllarca yaşamış olduğum mahallemi, çocukluk anılarımı götürdü. Yaşadığım yerin değişmesine sebep oldu. Deprem ile hayatıma sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Çöken bina ile hiçbir anı ve hatıra kalmadı, sadece acı kaldı. Enkaz altında çıkarıldıktan sonra hastanede ilk gözümü açtığımda Cumhurbaşkanımızı karşımda gördüm. Elini omzuma koydu. Ondan sonra o eli sürekli omzumda hissettim."

Depremden sonra 15 gün hastanede tedavi gördüğünü belirten Kalay, herkesin kendisine büyük destek verdiğini dile getirerek, "Hastaneden çıktıktan sonra gidecek bir evim ve mahallemin olmadığını gördüm. Bu durum beni çok üzdü. Deprem insanı yeni bir hayata itiyor, belli bir yaştan sonra yeni bir hayata sürüklüyor. Zorluklara göğüs gererek mücadele etmenize neden oluyor. Bu kolay aşılacak bir durum değil." diye konuştu.

"Evimiz sağlam yapılsaydı bunlar yaşanmazdı"

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken Kalay Apartmanı'ndaki evlerinde depremi yaşayan Nazmiye (49) ve annesi Sakine Düşmez, enkaz altında kaldı.

Depremde annesini kaybeden Nazmiye Düşmez, ekiplerin yardımıyla 16 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını, TOKİ tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan konuta yerleştiğini ve yaşamını tek başına sürdürdüğünü belirtti.

"Deprem öldürmez, bina öldürür. Bizim binanın yıkılmasının sebebi sağlam yapılmamasıydı." ifadelerini kullanan Düşmez, hastaneden çıktığında evinin olmadığını, anılarının yok olduğunu aktardı.

Düşmez, "Hastaneden çıktığımda evimiz yoktu. Bütün hayatımız altüst olmuştu. Bugüne kadar kurduğumuz bütün hayatımız, anılarımız enkaz altında kaldı. Annemin cenazesine bile katılamadım. Evimiz sağlam yapılsaydı bunlar yaşanmazdı." diye konuştu.

"Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın"

Binaların depreme dayanıklı inşa edilmesi gerektiğine işaret eden Düşmez, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ev alırken ya da kiralarken evin depreme dayanıklı olup olmadığına bakmalılar. Evin güzel olması önemli ama evin depreme dayanıklı olması çok daha önemli."

Düşmez, devletin desteğiyle kendisine yeni bir hayat kurmaya çalıştığını anlatarak, "Devlet olmasaydı bu duruma gelemezdim. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Yeni evimde güvenli şekilde oturuyorum. Evim gerçekten deprem dayanıklı. Burada depremi çok hissetmiyoruz. Allah bize böyle bir depremi bir daha yaşatmasın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk