Onları unutmuyor, her sabah sıcak çorba ikram ediyorlar
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Onları unutmuyor, her sabah sıcak çorba ikram ediyorlar

11.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:52

Onları unutmuyor, her sabah sıcak çorba ikram ediyorlar Sivas'ın Altınyayla ilçesinde lokanta sahibi Muammer Yeskin, pandemi nedeniyle denetimlerini hız kesmeden sürdüren kolluk kuvvetlerine her sabah sıcak çorba, akşam ise sıcak çay ikram ediyor.

Onları unutmuyor, her sabah sıcak çorba ikram ediyorlar

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde lokanta sahibi Muammer Yeskin, pandemi nedeniyle denetimlerini hız kesmeden sürdüren kolluk kuvvetlerine her sabah sıcak çorba, akşam ise sıcak çay ikram ediyor.

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde lokanta sahibi Muammer Yeskin, pandemi nedeniyle denetimlerini hız kesmeden sürdüren kolluk kuvvetlerine her sabah sıcak çorba, akşam ise sıcak çay ikram ediyor.

Ülkemizde etkisini sürdüren korona virüsün yayılımını azaltmak için mücadele tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Altınyayla ilçesinde görev yapan kolluk kuvvetleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında toplam dört noktada 7-24 yol kontrolü yapıp şoför ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor. Pandemi dolayısıyla ilçede görev yapan polis ve jandarma ekiplerineyse hayırsever lokanta sahibi Muammer Keskin tarafından her sabah sıcak çorba, akşam ise sıcak çay ikram ediliyor. Çorba dağıtımına ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Jandarma komutanı Fatih Yıldız, Polis Merkez Amiri Birol Karaca ve Belediye Başkan Vekili Önder Özbek'te katıldı.

Altınyayla ilçesi Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Keskin'in ikramına destek verip, " Pandemi döneminde vefakarca, cefakarca çalışan polisimizin jandarmamızın yanındayız. Maske, mesafe ve temizlik konusunda herkesi uyardılar. 7-24 burada nöbet tuttular. İlçemizde ki vakalarda artış eğiliminde olduğu için son 2 haftadır daha fazla bir mesai sarf ettiler. Bugün onların yanlarında olduğumuzu belirtmek için çay ve çorba ikramımız oldu" dedi.

Keskin'in kızı Gülden Keskin, her sabah çorba dağıttıklarını belirterek, " Pandemi nedeniyle 7-24 nöbet tutan askerimizin polisimizin her zaman yanındayız. Her sabah onlara çorba ikram ediyoruz. Akşamları da çay ikram ediyoruz. Sonuçta onlar bizim için burada nöbet tutuyorlar" diye konuştu.

Onları unutmuyor, her sabah sıcak çorba ikram ediyorlar
Onları unutmuyor, her sabah sıcak çorba ikram ediyorlar
Onları unutmuyor, her sabah sıcak çorba ikram ediyorlar
Onları unutmuyor, her sabah sıcak çorba ikram ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜNYAMİN UĞUR

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