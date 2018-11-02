Onlarca Kişiden, Valiye Gözüyaşlı Veda

Zonguldak Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Ahmet Çınar, onlarca kişinin alkışları eşliğinde vedalaşarak kentten ayrıldı. Vedalaşma programında küçük çapta izdiham yaşanırken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Bitlis Valiliği görevinden Zonguldak Valiliği görevine atanan geçen yıl 30 Haziran günü Zonguldak'ta göreve başlayan Vali Ahmet Çınar, son valiler kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. 16 aylık görevi süresince "Zonguldak'a hizmet etmek için geldim" diyerek çeşitli projelere imza atan Vali Ahmet Çınar, vatandaşların büyük sevgisini kazandı.

Çınar'ın Valilik görevinden alınmasının ardından üzüntülerini sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, Zonguldak Valiliği binası önünde veda töreni düzenlemeye kararlaştırdı. Sosyal medya üzerinden haberleşen onlarca kişi Valilik binası önüne adeta akın etti.

"En Zonguldaklı benim"

Protokol üyelerinin de yer aldığı vedalaşmada konuşan Vali Ahmet Çınar, "Bu bir nöbet değişimi. Ben söylemiştim. Bu şehri, şehrin insanlarını çok sevdim. Her şey güzel olsun, güzel olacak. Bu devletin rutin bir işleyişidir. Bunlar olur. Her kararnamede gidenler, gelenler olur. Allah devletimize zeval vermesin. Beni vali yaparken de bir kararname ile yapmışlardı. Nöbet değiştirirken de bu yine bir kararname ile olur. Bu olağan, doğal bir iş. Halen en Zonguldaklıyım iddiasını sürdürüyorum. En Zonguldaklı benim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Vatandaşların hediye ve çiçek takdim ettiği Vali Çınar, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri ise geri çevirmedi. Yılın ahisi seçilen terzi esnafı Cahit Öztürk ise Vali Ahmet Çınar'a birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafını imzalayarak hediye etti.

"Şehrin anahtarını verin"

Vedalaşmaya katılan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Bir siyasi parti temsilcisi ise "Böyle yüreği güzel bir insanı tanımaktan onur duyuyorum. Buradan belediyeye sesleniyorum. İşte en büyük anahtar burada. Toprak bu adam toprak bu yurdun güzel toprağı. Valim seni yollamak istemiyorlar aslında bu halk. Gelin dönün buraya bir ayağınız burada kalsın. Bu kadar güzel bir vali buraya gelmedi. Bunu söylerken çok yürekli söylüyorum. O en büyük anahtarlar veriliyor ya işte bir tanesi de Valimiz Ahmet Çınar'a verilsin" dedi.

Küçük çapta izdihamların yaşandığı vedalaşmada valilik makam aracına binen Çınar, araç bir süre ilerledikten sonra önü kesilince yeniden araçtan indi. Muhtarlar ile vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Çınar, alkışlar eşliğinde kentten ayrıldı. - ZONGULDAK