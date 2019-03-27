İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yönelik hava harekatıyla vurulmasına ilişkin, "Kandil'de o Apo'nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldiği vatandaşlara hitap etti.

Afrin'de terörü kazıdıklarını, 2 bin kilometrekare Afrin'e, Cerablus'a, Azez'e, Mare'ye girdiklerini, Batı ve Amerika gibi Suriye'ye sömürü amaçlı girmediklerini belirten Soylu, "Biz oraya huzur getirdik. 318 bin 500 Suriyeli oraya geri döndü. Huzur olduğu için geri döndü. Oraların bütün bölgelerine huzur getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlerin, Kandil'e yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilmesine ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz, Amerika ve Batı gibi değiliz. Sömürmüyoruz, ezmiyoruz. Tam tersi onların Türkiye'nin başına bela ettiklerini eziyoruz biz. Bugün televizyonlarda, gazetelerde var, yayımlandı değil mi? Bakın Kandil'de o Apo'nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik. Siz de pazar günü seçim hediyesi verecek misiniz? Onlara bir seçim hediyesi gönderecek misiniz?"

Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde cezaevinde bir teröristin öldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunların vekillerine, 'Sizi terörist cenazesine sokmayız.' diyorum, değil mi? Bunlar heveslenmişler yine Diyarbakır Havalimanı'nda o cenazeyi karşılayacaklar, sonra da define gidecekler. Aradım Diyarbakır Valisi'ni, 'Sayın Valim, havalimanın etrafında bu vekillerin hiçbir tanesinin esamesini görmek istemiyorum. Mezarlığın bir kilometre etrafına da kimse yaklaştırılmayacak.' dedim. O eskindendi. Ne yapacaklar, yalandan o cenazelerin başında ağlayacaklar, ciğerimize hançer saplayacaklar. Bu millete hançer saplattırmayacağız artık."

"Geçti o günler"

Muhalefetin, 325 PKK'lıyı ve HDP iltisaklıyı belediye meclis üyesi adayı olarak listelerine yazdıklarını belirten Bakan Soylu, 94 belediye başkanını görevden aldıklarına işaret etti.

Soylu, 198 belediye meclis üyesini teröre bulaştıkları için görevden aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mahkeme kararı var mıydı? Kanun İçişleri Bakanı'na yetki veriyor. Belediye Kanunu'nun 45 ve 47. maddeleri diyor ki 'Terörle bir iltisak görürsen, bunları derhal açığa alırsın.' Neden? Adam dağa silah gönderecek, para gönderecek, ben de İçişleri Bakanı olacağım, kanun bana yetki verecek, ben de aval aval bakıcam. Geçti o günler. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki tutuklasaydın. Mahkeme biter tutuklarsın. Selahattin Demirtaş hükmü kesinleşmediği için aday olabildi. Şimdi bunların da davaları devam ediyor. 178'ine idari ve adli işlem yapıldı. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yapıyor biliyor musunuz? PKK'lıları savunuyor. Sana mı kaldı PKK'lıları savunmak?"

Muhalefetin belediye meclis üyesi adaylarını eleştiren Soylu, "Bir tane teröre bulaşmış adamı gördüğümüz zaman bilesiniz ki ona orada o ehliyeti verdirmeyiz. O kadar açık ve net." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "çakma milliyetçi." ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Biz onunla aynı partide siyaset yaptık. Doğru Yol Partisi'nden nasıl gittiğini bilirim. Kendisi bir gün nasıl ve neden gittiğini açıklasın. Arkasında kara bir defteri var. Açıklamazsa ben söyleyeceğim. Diyorum, sesini çıkartamıyor. Öyle yamaklarla cevap vermekle olmaz. Milletin huzuruna çıkan insan tertemiz olacak. Bu millet temiz insanlara layıktır. Öyle arkasında kara listesi olanları değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA