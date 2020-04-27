Onlar göçüyor, Sivaslı fotoğrafçı onları deklanşörle avlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Onlar göçüyor, Sivaslı fotoğrafçı onları deklanşörle avlıyor

Onlar göçüyor, Sivaslı fotoğrafçı onları deklanşörle avlıyor Yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan üniversite öğrencisi, Sivas'ta 80'e yakın gömen kuşu fotoğraflamayı başardı Yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan üniversite öğrencisi, Sivas'ta 80'e yakın gömen kuşu fotoğraflamayı başardı.

Onlar göçüyor, Sivaslı fotoğrafçı onları deklanşörle avlıyor
27.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:22

Onlar göçüyor, Sivaslı fotoğrafçı onları deklanşörle avlıyor

Yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan üniversite öğrencisi, Sivas'ta 80'e yakın gömen kuşu fotoğraflamayı başardı

SİVAS - Yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan üniversite öğrencisi, Sivas'ta 80'e yakın gömen kuşu fotoğraflamayı başardı.

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan üniversite öğrencisi Mustafa Aslan, Afrika ve Orta doğudan göç eden İbibik; sarı kuyruksallayan, alacabalıkçıl ve dere düdükçünü gibi kuşları göç üzerinde bulunan Tödürge ve Hafik göllerinde görüntülemeyi başardı. Birçok zorluğa rağmen yerli ve göçmen kuşları fotoğraf makinesinin deklanşörü ile avlayan Aslan, öte yandan videoda çekerek ortaya belgeselleri aratmayacak görüntüler çıkardı. Fotoğraflanan kuşlar arasında, kışı İngiltere'de geçiren ve yarı göçmen özelliğine sahip küçük ak balıkçıl kuşu ise dikkat çekti. Şimdiye kadar yaklaşık 80 tür kuş fotoğraflayan Aslan, kimi zaman fotoğraf çekemeden de evine döndüğünü söyledi.

Mustafa Aslan, kuşları gözlemlemeyi sevdiğini belirterek, "Çocukluğumdan beridir hayvanları seviyorum. Onları gözlemlemeyi de seviyordum. Özellikle kuşları. Sonra doğada gözlemledikçe hayvanların garip davranışlar sergileyebildiğini gördüm. Sonrasında bunları insanlara fotoğraf ve video yoluyla aktarmak istedim. Bu yüzden yaban hayatı fotoğraflamaya ve videosunu çekmeye başladım. Sivas'ta yaşıyorum. Genellikle Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölüne gidiyorum ve Hafik gölünde çekim yapıyorum. Belli başlı yerler var oralarda da yapıyorum" dedi.

80 tür kuş fotoğrafladı

Aslan, 80 tür kuş fotoğrafladığını ifade ederek, "Kuşların genellikle sevdikleri iki şey var; Biri besin alanı bunu da sazlık alanlar ve sulak alanlar sağlıyor. İkincisi de güzel havalar. İlkbaharın gelmesiyle bunu sağlamış olundu. Afrika, orta doğu ve bir kısmı da Hindistan tarafından göçmen kuşlar ülkemize giriş yapmaya başladılar. Bir sürü balıkçıl kuş var. İspinoz türlerinden birçok kuş var. Yerli olarak ispinoz ve baştankaralar dan birçok tür ülkemizde yaşıyor. Ülkemizde yaklaşık 500'e yakın tür görüntülenmiş. Bende şuana kadar yaklaşık 80 türünü fotoğrafladım. Özellikle havaların soğuk ve kötü olduğu durumlarda günlerce peş peşe giderek elim boş geldiği çok oldu. Ama şuan göç sezonu başladığı için fotoğraf çekmek bir nebze daha kolay. Korona virüs nedeniyle insanlar sosyal mesafeyi korumak için biraz doğaya kaçmaya başladı. Tödürge gölüne insanlar çok gidiyor. Yanlarında çöp poşeti götürürlerse ve doğaya kirletmezseler gerçekten güzel olur" şeklinde konuştu.

Onlar göçüyor, Sivaslı fotoğrafçı onları deklanşörle avlıyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haber
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Haber
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haber
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Yener Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Ergin Ataman Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Nur Yerlitaş
Şu an buradasınız: Onlar göçüyor, Sivaslı fotoğrafçı onları deklanşörle avlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 21:07:10. #1.14#
title