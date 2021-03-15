'Onlar da sağlıklı beslensin' projesine Altın Pusula Ödülü
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'Onlar da sağlıklı beslensin' projesine Altın Pusula Ödülü

15.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:22
'Onlar da sağlıklı beslensin' projesine Altın Pusula Ödülü

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Ödülleri'nde, genç iletişimciler kategorisinde yarışan Damla Kılınç ve Cansu Güler, 'Onlar da Sağlıklı Beslensin' isimli projeleri ile ödüle layık görüldü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Ödülleri'nde, genç iletişimciler kategorisinde yarışan Damla Kılınç ve Cansu Güler, 'Onlar da Sağlıklı Beslensin' isimli projeleri ile ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamada, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun yarışmada ödül alan tek meslek yüksekokulu olduğu belirtildi.

TÜHİD tarafından 19 yıldır verilen 'Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri' töreni, koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirildi. Tören canlı olarak online platformlar üzerinden yayınlandı. Türkiye genelinde 20 iletişim fakültesinden katılım sağlanan genç iletişimciler kategorisinde, 68 proje ile 'Sürdürülebilir Kalkınmayı Nasıl Destekleriz?' sorusuna verilen yanıtlar değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri Damla Kılınç ve Cansu Güler, Dr. Öğretim Üyesi Emel Kuşku Özdemir'in danışmanlığında hazırladıkları 'Onlar da Sağlıklı Beslensin' isimli projeleri ile Mansiyon Ödülüne layık görüldü.

Yüksekokul tarafından yapılan açıklamada, "Meslek yüksekokulumuz, eğitim kurumları arasında ödül alan tek meslek yüksekokulu oldu. Proje danışmanı Dr. Emel Kuşku Özdemir, 21. yüzyılda hala sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmanın sorun olmasından hareketle, öğrencileri Damla Kılınç ve Cansu Güler'in sağlıklı tarım ürünlerine erişimi bulunmayan ailelerin gıda ihtiyaçlarının, gönüllü destekçiler aracılığıyla karşılanmasını hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi hazırladılar" denildi. Dr. Emel Kuşku Özdemir, "Farkındalığı yüksek, sürdürülebilirliği hayatın her alanına yaymak için aldıkları eğitimi bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüren ve bizleri Altın Pusula ile gururlandıran öğrencilerimizi kutluyorum" dedi. 


'Onlar da sağlıklı beslensin' projesine Altın Pusula Ödülü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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