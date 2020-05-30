OnePlus ve McLaren Ortaklığı Sona Erdi!
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OnePlus ve McLaren Ortaklığı Sona Erdi!

Kısa bir süre önce başlangıcı yapılan OnePlus ve McLaren arasındaki ortaklık bitti.

OnePlus ve McLaren Ortaklığı Sona Erdi!
30.05.2020 04:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 04:50

Kısa bir süre önce başlangıcı yapılan OnePlus ve McLaren arasındaki ortaklık bitti. McLaren firması, bir açıklama yaparak OnePlus ile olan ortaklığın planlandığı gibi bittiğini söyledi.

Bu haberle birlikte, ortaklıktan doğan akıllı telefonların bir daha gelmeyeceği söylendi. McLaren, yaptığı açıklamada, "2018 yılında bu ortaklığın başlamasından bu yana, OnePlus destekleyici ve değerli bir ortak oldu" dedi. Firma, eski ortaklarına gelecekte çok iyi işlerde bir arada olabilmeyi umduklarını ifade etti.

OnePlus ve McLaren ortaklığında sona gelindi

Bu ortaklık oldukça çok beğenilen akıllı telefonları ortaya çıkarmıştı. Ayrıca kullanıcılar, tarafından övgü alarak bir ilke imza attılar. Benzersiz tasarımlar diye adlandırılan modeller, yüksek seviye özellikleri ve fiyat etiketleriyle ilgiyi üzerinde topladı. Geçtiğimiz yıl duyurulan OnePlus 7T Pro McLaren Edition, 12 GB RAM seçeneğiyle OnePlus 6T'yi geçti.

Ayrıca, yıl içinde OnePlus'ın CES 2020'de sergilediği Concept One akıllı telefonunun bazı özellikleri için de ilham kaynağı olduğu görüldü. Tüm bunlara ek olarak, arka kısmına eklenen dikişli deriye gelişmiş kamera teknolojisinin de McLaren'dan ilham alınarak yapıldığı ifade edildi. Hem tasarım hem de donanım açısından ortaklığın bitmesi pek iyi olmadı.

Birçok kişinin devam etmesini istediği bu ortaklığın bitmesi ile birlikte bazı soru işaretleri oluştu. OnePlus 8T modelinin akıbeti şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Cihazın son kez McLaren Edition olarak çıkıp çıkmayacağı ise en büyük soru işaretlerinden bir tanesi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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