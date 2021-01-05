ÖNDER 5. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından gerçekleştirilen "5. Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, sunuculuğunu Ali Nuri Türkoğlu'nun yaptığı ödül töreni, Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Togolu Hafız Abassa İbrahim'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, derneğin 62 yıldır eğitim ve kültür alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve imam hatipler özelinde gençlerin eğitimi için çalıştıklarını belirterek, "Genç kardeşlerimizin bilimde, kültürde, sanatta, sporda, akademide, siyasette, askeriyede, kısacası hayatın her alanında ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak donanımla yetişmeleri için gayret gösteriyoruz." dedi.

Çal, bu bağlamda kültür sanat ödülleri takdim ettiklerini anlatarak, "Amacımız, geleceğin mimarı gençlerimize kültür ve sanat alanında öncülük ve önderlik edecek isimleri göstermek, onlara rol model sunmaktır. Alanında en iyi örnekleri görerek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleceğin beklentisiz bir tohum gibi atılan çalışmalarla kurulabileceğini vurgulayan Arısoy, çalışmada emeği geçenleri ve ödül alan kişileri tebrik ederek, "ÖNDER'e kültür sanat ödüllerinin çok yakıştığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Sözümüzü dünyaya söylemeye başladık"

"Yılın Medya Ödülü"nün takdim edildiği Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, 13 dilde yayın yapan Anadolu Ajansının 100. yılını kutladığını, 5 yıldır servis olarak kültürün ve sanatın nabzını tutmaya gayret ettiklerini ifade etti. Yılmaz, "Bizim işimiz sanatın hafıza kayıtları. Sadece Anadolu veya sadece Türkiye'yi değil dünyayı da yakından takip ediyoruz." dedi.

Doğu'dan Batı'ya Türkiye'nin nefesinin hissedildiği bir döneme girildiğini kaydeden Yılmaz, "Bugün artık Türkiye'nin sanatta da bir sözü var ve sözümüzü tüm dünyaya söylemeye başladık." ifadesini kullandı.

İmam hatiplilerin de sanatta, kültürde, edebiyatta söz yükselteceği bir dönemin başladığının altını çizen Yılmaz, kültür ve sanat alanında öz güven duyulabilecek bu dönemde sadece Batı değil İslam coğrafyasında ve hatta uzak Asya'da, bütün ülkelerin Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ödülü gayretle çalışan ekibi adına aldığını ve ekibinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, her alanda olduğu gibi sanatta da dünyanın iyiliği için Türkiye'nin önem taşıdığını vurguladı.

"İmam hatipler bu milletin, bu millet de insanlığın vicdanıdır"

"Yılın Fikriyat Ödülü"ne değer görülen Prof. Dr. Tahsin Görgün ise dünyanın yeniden kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlık, unutturulduğu bin yıllık hafızasını yeniden kazanıyor. Bütün bu dünyanın yeniden kurulması hadisesi Peygamber Efendimizin İslamiyet'i tebliğ ettiği şartlardakine benzer bir şekilde gerçekleşiyor. Bugün yine insanlık yeniden Peygamber Efendimizi keşfediyor ve keşfedecek. Bunu keşfetmenin yolu esas itibarıyla bu milletin vicdanı olan imam hatipler ile imam hatiplerin oluşturduğu hava, ortam ve bunun üzerinden gerçekleşen irtibatlar."

İmam hatiplerin, milletin vicdanı olarak kendisini takdim ettiğini belirten Görgün, "Nasıl ki imam hatipler bu milletin vicdanıdır, bu millet de insanlığın vicdanı olarak dünyanın yeniden kurulmasında merkezi bir yerde duruyor." değerlendirmesini yaptı.

İmam hatip liselerinden öğrenci ve öğretmenler ödüllendirildi

"ÖNDER Özel Ödülü"nü Sultanahmet Camisi emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu, "ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü"nü hattat Talip Mert, "Yılın Sinema Ödülü"nü "Karınca" filmiyle yönetmen Nazif Tunç, "Yılın Edebiyat Ödülü"nü yazar Hüseyin Su, "Yılın Müzik Ödülü"nü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca aldı.

"Yılın Okul Dergisi" ödülü Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesine, "Yılın Okul Kültür Sanat Projesi" ödülü Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine, "Yılın Okul Kültür Sanat Medyası" ödülü Adana Çukurova Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine, "Yılın Eğitimcisi" ödülü ise Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden İngilizce öğretmeni Ayhan Yağız'a takdim edildi.

Derneğin YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan törende, "Basiret ve Ferasetle" başlıklı video ile ÖNDER 5. Kültür Sanat Ödülleri tanıtım filmi de gösterildi.

Programda ayrıca sanatçı Mustafa Demirci, Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın da arasında bulunduğu emeği geçen kişilere, plaket verildi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen ve ÖNDER Genel Başkan Vekili Ahmet Kaan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani