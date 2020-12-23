Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!

Kış mevsiminin en sert geçtiği kentlerimizden biri olan Ardahan'da bu yıl kar yağışı istenen düzeyde olmadı. Bunu fırsata çeviren bölge halkı merada hayvanlarını otlatmaya devam etse de uzmanlar yaşanan durumun yer altı suları için büyük tehlike arz ettiğini belirtti.

Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini de beraberinde getirdi.

Özellikle kış aylarının şiddetli yaşandığı kentlerimizden biri olan Ardahan'da çekilen bir fotoğraf karesi kuraklık tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentte bu yıl kış mevsiminin ılık geçmesi ve beklenen karın bir türlü yağmaması geçimini hayvancılıkla sağlayan bölge halkının yüzünü güldürse de uzmanlarda durumdan son derece endişeli... Yaşanan bu durumun özellikle yer altı suları için büyük tehlike arz ettiğine dikkat çeken uzmanlar, kar yağışının yağmaması durumunda bölgede yaz aylarının sıkıntılı geçeceğine işaret etti.

BESİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kış mevsimi olmasına rağmen bahar havasının yaşandığı yerlerden biri olan merkeze bağlı Kartalpınar köyünde köylüler hayvanlarını meralarda otlatıyor. Hayvanların merada otlaması nedeniyle hem yemden hem de samandan tasarruf eden besicilerin yüzü de bu sayede gülüyor. Hayvanların kışın büyük bir kısmını merada geçirdiğini ifade eden besiciler, bu durumun ekonomik açıdan kendileri için olumlu olduğunu kaydetti.

'ÜLKE GENELİNDE KURAKLIK, DOĞAL AFET NİTELİĞİNDE'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Aylık Kuraklık Analizi'nde yer alan 3 ve 12 aylık verilere göre Türkiye'de artan kuraklık etkisi gözler önüne serildi. 'Aylık Kuraklık Analizi' haritalarını yorumlayan Orhan Şen, kuraklık şiddetinin gittikçe arttığını belirterek, ''Renkler siyaha doğru gidiyor yani aşırı kuraklığa sürükleniyoruz. Kuraklık etkisi aslında kendini 1 seneden beri göstermeye başlamış. Ancak etkisi, özellikle 3 aylık periyotta daha çok artmış'' dedi. Şen, Anadolu'nun büyük bir kısmının aşırı kuraklıkla karşı karşıya kaldığını ve haritada siyahla boyanmış yerlerin kuraklığı doğal afet niteliğinde yaşadığını söyledi.

İSTANBUL'DA DA DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Öte yandan İstanbul'da da barajlarda su sıkıntısı yaşandığını söyleyen Şen, ''Havzadaki suyun yüzde 100'ünü kullanamazsınız. Barajların içinde canlılar var. İstanbul'da şu an İSKİ Baraj Doluluk Oranları verilerine göre yüzde 24'lük bir dolulukta var. Bu da aslında yüzde 10-12 seviyesinde bir suyunuz kaldığını işaret ediyor. Bu oranda hesaplarıma göre, hiç yağış yağmazsa, 45-50 günlük suyumuz kaldığına işaret ediyor'' dedi.

Şen, barajlardaki doluluk oranına en çok kar yağışının etki ettiği söyledi. Ancak bu sene tahminler noktasında su kaynakları bakımdan besleyici kar yağışı beklemediklerini söyledi.