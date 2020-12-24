Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti

Bursa'da tartıştığı gece bekçisini kafasından tüfekle öldüren kişi, daha sonra saklandığı yerde polis ekiplerinin 'teslim ol' ikazlarına rağmen cinayet silahı ile intihar etti.