Önce Karısı ile Baldızını Öldürdü Sonra Kendi Kafasına Sıktı!

İstanbul Kağıthane'de korkunç bir aile cinayeti yaşandı. 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir'i başlarından vuran Kamil Emre Güvener, bir el de kendine ateş ederek intihara kalkıştı.

AYRI YAŞADIĞI EŞİ İLE KONUŞMAK İÇİN EVE GELDİ

Olay, Kağıthane Talatpaşa mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi Sokağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki Kamil Emre Doğaner, 1 yıl önce evlendiği ve 6 aydır ayrı yaşadığı 22 yaşındaki Zerrin Demir ile konuşmak için kaldığı eve geldi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA BALDIZINI VURDU

Güvener, evde kayınvalidesi Melehat Demir, kayınbiraderi Murat Demir, baldızı Betül Demir olduğu sırada eşi Zerrin Demir Güvener ile bir süre tartıştı. Tartışma sırasında Kamil Emre Doğaner, tabancayla eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir'in kafalarına birer el ateş etti. Güvener daha sonra da kendi başına ateş edip intihara kalkıştı.

ANNE, KIZLARINI VE DAMADINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Kayınbiraderi evden kaçarken o sırada lavaboda bulunan kayınvalide Melehat Demir, çıktığında kızları ve damadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Melehat Demir'in haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ CAN VERDİ, KATİL KOCA YOĞUN BAKIMDA

Ağır yaralanan 3 kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Kamil Emre Güvener'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.