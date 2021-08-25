Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular
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Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular

Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, kafa kafaya çarpıştıktan sonra sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki araç sulama kanalına uçtu.

Malatya'da, kafa kafaya çarpıştıktan sonra sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki araç sulama kanalına uçtu. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Faruk Gezer idaresindeki Citroen marka 44 NP 078 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde Necmi Çuhacı idaresindeki 44 LZ 400 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybettiği iki araç da sulama kanalında düştü. Suya gömülen otomobillerin sürücüleri çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular
Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular
Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular
Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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