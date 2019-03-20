Önce Hayvanlara Sonra Hayvanseverlere Saldırdı

MALTEPE'de mahalle sakinlerinin sokak hayvanları için koydukları yatakları çöpe atan bir kişi, kendisine tepki gösterenlere de hakaret etti. Belediye tarafından koyulan bir kulübeyi yola savuran kişinin yaptıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe'de dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bir kişi oturduğu evinin yanındaki sokakta bulunan kedi ve köpek kulübelerini kaldırmak istedi. Kulübeleri kaldırdığı sırada çevredeki vatandaşlar durumu görerek tepki gösterdi. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine sinirlenen kişi ile mahalle sakinlerini arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin üzerine polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kedi ve köpeklerin kulübelerini kaldıran kişinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kişi hakkında mahalle sakinleri durumla ilgili şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O YAŞANAN TARTIŞMA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Dün akşam yaşanan tartışmayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çekti. Görüntülerde, sokakta bulunan kedi ve köpek kulübelerini kaldıran kişi çevredeki vatandaşlarla tartışıyor. Tepkilerin büyümesi üzerine kişi, çevredekilere küfür ve tehditler savururken, hayvanları yatakları çöpe attığı görülüyor.

ELİNDEKİ SOPAYLA BİRKAÇ KEDİ VE KÖPEĞE VURDU

O yaşanan tartışma sırasında orada bulunan Ayfer Erdinç, "Sokağın arka tarafında oturan bir kişi daha önce burada bulunan köpekleri istemediğini ve belediyenin koyduğu kulübeleri istemediğini söyleyerek daha öncede vatandaşlarda tehditlerde bulunuyordu. Dün akşam da elinde sopayla köpekleri kovdu. Daha sonra elindeki sopalarla birkaç köpeğe vurduğunu ve su hortumuyla ıslattığını gördük. Sonra da kulübeyi buradan kaldırmaya çalıştı. Bizlere köpek ve kedileri istemediğini söyleyerek tehditlerde bulunmaya başladı. Burada yaşayan hayvanları başlarına bir şey gelmesinden ve zehirlemesinden korkuyoruz" dedi.

BÜTÜN HAYVANLARI ÖLDÜRECEĞİM

Olayın bulunduğu sokakta oturan Sultan Demir ise "Dün akşam bir beyefendi geldi. Sokakta bulunan kedi ve köpekleri kovaladı. Sonrada kulübelerini yıktı. Bütün hayvanları öldüreceğini söylüyor. Belediye yetkilerin izin verdiği yerdeki kulübeleri ve her şeyi kırdı. Zaten o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettik" diye konuştu.

KEDİ VE KÖPEKLERİN BESLENMESİYLE İLGİLENEN VATANDAŞLARI TEHDİT VE HAKARET EDİYOR

Süleyman Fellah da, "Hayvanların burada yaşamasını istemiyor. Hayvanların onun kadar sokakta yaşamaya hakkı var bu sokaklar da hayvanlar dilsiz kullar biz dilli kullarız. Hayvanlara yardım edeceğiz" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA