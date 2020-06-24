Önce gökyüzünde hortum görüldü, sonra çatılar yerle bir oldu Aydın'ın İncirliova ilçesinde ortaya çıkan hortum, çatıları yerle bir etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ortaya çıkan hortum, çatıları yerle bir etti. İl genelinde etkili olan yağış sonrası görülen hortum Acarlar mahallesinde korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın için yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından İncirliova Acarlar'da hortum yaşandı. İncirliova semalarında görülen hortum olayı sonrası Acarlar'da bir çok ev ve hayvan ahırının çatısı zarar gördü. - AYDIN

Kaynak: İHA