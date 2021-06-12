Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
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Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi

Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da evini ateşe veren uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis, itfaiye ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı.

Bursa'da evini ateşe veren uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis, itfaiye ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ekmek bıçağı ve satır ile bir saat direnen bağımlı genç, polislerin koçbaşı ve levye ile kapıyı kırıp içeri girmesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs ambulanstaki ilk tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi Güçlü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu yüzünden bunalıma giren ve yakın zamanda eşini kaybeden 25 yaşındaki Mustafa D., kullandığı maddenin etkisiyle evini ateşe verdi.

Balkona çıkan Mustafa D., eline aldığı ekmek bıçağı ve satır ile mahalle sakinlerine tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, balkona çıkardıkları eşyaları yakmaya devam etti.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına kulak asmayan Mustafa D., bir saat sonunda kapısı koçbaşı ile kırılarak etkisiz hale getirildi.

Sokağa giren ekipler yangına müdahale etti. Ev kullanılamaz hale gelirken Mustafa D. gözaltına alındı. - BURSA

Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi
Önce evi yaktı, sonra polise satır ve bıçakla direndi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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