Önce dolmuş sürücüsüne, sonra dolmuşa binen gençlere ceza kesildi
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Önce dolmuş sürücüsüne, sonra dolmuşa binen gençlere ceza kesildi

Önce dolmuş sürücüsüne, sonra dolmuşa binen gençlere ceza kesildi Karabük'te yüzde 50 doluluk oranından fazla yolcu taşıyan dolmuş sürücüsüne ve aynı dolmuşta sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı iki genç kıza idari para cezası kesildi.

Önce dolmuş sürücüsüne, sonra dolmuşa binen gençlere ceza kesildi
16.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:29

Önce dolmuş sürücüsüne, sonra dolmuşa binen gençlere ceza kesildi

KARABÜK - Karabük'te yüzde 50 doluluk oranından fazla yolcu taşıyan dolmuş sürücüsüne ve aynı dolmuşta sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı iki genç kıza idari para cezası kesildi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kent genelinde uygulamalarını yoğun bir şekilde sürdüren Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Demirçelik Kavşağında yolcu taşıyan dolmuşu durdurdu. Dolmuştaki yolcu sayısının İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgedeki yüzde 50 doluluk oranına uymadığı tespit edildi. Sürücüye tutulan tutanakla birlikte kabahatler kanunundan 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

Ekipler, durdurulan dolmuşta, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubunda iki genç kızın olduğunu belirledi. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından A.K ve A.K isimli 20 yaş altı iki kıza 392'er TL para cezası kesilirken, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.

Önce dolmuş sürücüsüne, sonra dolmuşa binen gençlere ceza kesildi

Kaynak: İHA

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