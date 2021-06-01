1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü
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1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü

1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde, koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Keziban Arslan (35), bir hafta önce tedavi görürken bebeğini kaybetti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Keziban Arslan (35), bir hafta önce tedavi görürken bebeğini kaybetti. Arslan, doktorların çabalarına rağmen yakalandığı kovid-19'a yenik düştü.

Doğanbey Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Keziban Arslan, rahatsızlanınca 20 gün önce Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Arslan, evde tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan Keziban Arslan (35), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi. Yaklaşık 20 gün tedavi gören Keziban Arslan, geçen hafta karnındaki 7 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keziban Arslan'ın (35) cenazesi getirildiği memleketi Söke'nin Doğanbey Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak toprağa verildi.

Koronaya yenik düşen Keziban Arslan'ın eşi Demir Arslan'ın da koronaya yakalandığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu bilgisine ulaşıldı.

1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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