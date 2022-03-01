Önce bacaklarını kaybetti, şimdi de el parmaklarını kaybetme tehlikesi yaşıyor

Otobüs kaptanlığı yaparken facianın önüne geçerek otobüsteki 50 kişinin hayatını kurtaran ve yaşadığı kaza sonrasında her iki bacağını kaybeden Ramazan Aslan, şimdi de el parmaklarını kaybetme tehlikesi yaşıyor.

Yıllar önce 45 yaşındaki Ramazan Aslan'ın kullandığı ve içerisinde 10'u çocuk toplamda 50 yolcunun bulunduğu otobüs, Sivas- Aydın seferi sırasında yoldaki aşırı buzlanma dolayısıyla 70'inci kilometrede kaymaya başladı. Kaza ihtimaline karşı otobüsün lastiklerine zincir takmak için araçtan inen Aslan bir anda otobüsün kaydığını fark etti. Uçuruma doğru kayan otobüsün lastiklerinin altına kendini atarak otobüsü durdurmayı başararak yolcuların hayatını kurtaran Aslan, yaşanan olayın ardından eksi 16 derece havada 6 saat süren çalışmalar sonucunda otobüsün altından kurtarıldı. Olayda iki bacağını ve 5 el parmağını kaybeden ve su satarak bacakları için protez parasını toplamaya çalışan Aslan için, Aydın Valiliği tarafından yardım hesabı açıldı. Açılan yardım hesabı sayesinde hayırseverlerin desteği ile protez bacakları için toplanan para ile protez bacaklarına kavuşan Aslan, şimdi de dolaşım sistemindeki rahatsızlık nedeniyle el parmaklarının tamamını kaybetme riski yaşıyor.

"Tedavi olamazsam parmaklarımı teker teker kaybedeceğim"

Yaşanan olayda 5, sonrasında da 2 olmak üzere toplamda 7 el parmağını kaybeden ve hayatını devam ettirmekte zorlandığını ifade eden Ramazan Aslan, "Yaşadığım olayı ömrüm boyunca asla unutamam. Tamamen sağlıklı bir insanken otobüsteki insanların hayatını düşünerek kendimi otobüsün altına attım. Yolcuları kurtarmayı başardım ancak sonrasında ben engelli kaldım. Çok şükür yolcularım da ben de hayattayız ve bu benim için en büyük şükür nedeni. Olayda bacaklarımı kaybettim ve 5 el parmağım kesildi. Sağ olsunlar Aydın Valiliği bana bir yardım hesabı açtı ve yapılan haberler sayesinde tüm Türkiye'den yardım yağdı ve protezlerime kavuştum. Sonrasında yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle 2 parmağım daha kesildi. Şimdi de diğer parmaklarımı da kaybetme tehlikem var. Çoğu parmağım olmadığı için günlük hayatımı sürdürmekte zorluk yaşıyorum diğerleri de kesilirse ne yaparım bilmiyorum. Bunun önüne geçilebilmesi için ithal bir ilaç var. Sağ olsun yardımsever biri yardımcı oldu ilacı bir kez kullanabildim ancak devamının gelmesi lazım. Tedavi olamazsam diğer parmaklarımı da teker teker kaybedeceğim" diye konuştu. - AYDIN