Önay Alpago kimdir? Önay Alpago hayatı ve biyografisi! Önay Alpago kaç yaşında, nereli?

Gündemde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Önay Alpago merak konusu oldu. İşte Önay Alpago hakkında merak edilen Önay Alpago kimdir, Önay Alpago hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖNAY ALPAGO KİMDİR?

1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP Karadeniz Ereğlisi İlçe Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.CHP-SHP birleşmesinden sonra CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen 2008 yılında seçilen Alpago 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 18 Aralık 2010 tarihli CHP kurultayında tekrar Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonu itibarıyla İstanbul Barosu'nca Türkiye Barolar Birliği196 delegeliğine seçilmiştir.

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