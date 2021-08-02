On numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve Milli Piyango çekilişi ne zaman? İşte Milli Piyango Çekiliş Takvimi

Vatandaşlar tarafından On numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu gibi şans oyunlarının çekiliş tarihleri merak edilmekte. Vatandaşlar internette en çok "On numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu çekilişi ne zaman? On numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu çekilişleri hangi çekilişleri hangi gün? On numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu çekilişleri hangi günlerde yapılmaktadır?" gibi aramalar yapmakta. İşte Milli Piyango Çekiliş Takvimi

Bir çok kişinin kazanma hayali kurduğu On numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve Milli Piyango gibi şans oyunlarının sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Şansına güvenen vatandaşlar tarafından tercih edilen şans oyunlarının hangi günlerde oynandığı ve çekiliş takvimi ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamından erişebilirsiniz. İşte bu hafta oynanacak olan şans oyunlarının çekiliş takvimi!

AĞUSTOS 2021 ŞANS OYUNLARI ÇEKİLİŞ TARİHLERİ!

Ağustos ayında çekilişi yapılacak olan On numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve Milli Piyango gibi şans oyunlarının haftalık çekileceği günler ve saatler şu şekildedir;

Pazartesi

On Numara Saat 20:00

Çılgın Sayısal Loto Saat 21:30

Salı

Süper Loto Saat 21:30

Çarşamba

Şans Topu Saat 20:00

Çılgın Sayısal Loto saat 21:30

Perşembe

Süper Loto Saat 21:30

Cuma

On Numara Saat 20:00

Cumartesi

Çılgın Sayısal Loto Saat 21:30

Pazar

Şans Topu Saat 20:00

Süper Loto Saat 21:30

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango çekilişleri ise 9 Ağustos Pazartesi saat 15:30 ile 17:30'da ve 30 Ağustos'a özel olarak yapılacak çekiliş günü 15:30 ile 17:30 saatlerinde yapılacaktır.

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