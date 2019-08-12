On Numara çekilişi sonuçları belli oldu! İşte 12 Ağustos Milli Piyango On Numara sonuçları

12.08.2019 20:32

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyunu için çekiliş yapıldı. Beyoğlu'nda yapılan On Numara çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilişi takiben 15-20 dakika sonra açıklanacak sonuçları aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. İşte bu akşamın şanslı sayıları...

ON NUMARA SAYILARI: 6 - 8 - 12 - 13 - 14 - 20 - 22 - 30 - 33 - 45 - 46 - 55 - 61 - 63 - 66 - 70 - 71 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80



On Numara Sonuçları



GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 887. hafta kazandıran numaraları: 4 - 5 - 6 - 8 - 11 - 15 - 19 - 20 - 29 - 30 - 32 - 35 - 37 - 51 - 52 - 53 - 57 - 59 - 62 - 72 - 73 - 77

On Numara çekilişinde on bilen 4 kişi 84 bin 427 lira elli beşer kuruş kazandılar. Kazanan talihlilerin kuponlarını yatırdıkları bayiler; ANKARA/ MAMAK – İSTANBUL/ FATİH – İSTANBUL/ ATAŞEHİR – TEKİRDAĞ/ ÇORLU'da olduğu açıklandı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.