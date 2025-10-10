On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

Haftanın On Numara çekilişi tamamlandı ve gözler sonuçlara çevrildi. 4 Ekim 2025 Cuma tarihli çekilişin canlı yayında yapılan kura sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları, kazanan numaraları ve ikramiye bilgisini merak ediyor. On Numara'da büyük ödül devretti mi, yoksa talihlilerini buldu mu? Tüm yanıtlar ve güncel çekiliş detayları burada yer alıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, şansını denemek isteyen oyuncular için oldukça eğlenceli bir oyundur. Katılımcılar, bir veya birden fazla kolon doldurarak oyuna katılabilir. Her bir kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Sen Seç özelliği sayesinde, oyuncular numaralarını oyun terminali üzerinden kendileri belirleyebilir ya da "Rastgele Sayılar" seçeneğini kullanarak sistemin otomatik oluşturduğu numaralarla şanslarını deneyebilir. Kupon doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikte, kolonun alt kısmındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlendiğinde sistem otomatik olarak 10 farklı numara seçer ve kupon tamamlanır.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlar oluşturarak kazanma şansını artırır. Eğer bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralarla oluşturulabilecek tüm olasılıkları ayrı kolonlar şeklinde hazırlar. Böylece tek kuponla birden fazla ihtimal değerlendirilmiş olur.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

Oyuncular, Çoklu Çekiliş seçeneğini işaretleyerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılabilir. Bu özellik, aynı numaralarla birden fazla haftada şans denemek isteyenler için avantaj sağlar.

KOLON İPTAL ETME

Eğer doldurulan bir kolondan vazgeçilirse, o kolonun altındaki İptal kutucuğu işaretlenerek işlem iptal edilebilir. Böylece hatalı ya da istenmeyen kolonlar geçersiz sayılır.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Her kolon için yapılan çekilişte, doğru tahmin edilen numara sayısına göre ikramiye kazanılır. 10, 9, 8, 7, 6 veya hiçbir numarayı bilememek (0 doğru) durumlarında ödül verilir. 10 numaranın tamamını bilen kişi büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa, toplam ikramiye kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılır.

4 EKİM 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

4 Ekim 2025 tarihli On Numara çekilişi sonuçları: