On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 12 Eylül Cuma? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara'da 12 Eylül 2025 tarihli çekiliş heyecanı sürüyor. Canlı yayınla yapılan çekilişin ardından, ikramiyenin devredip devretmediği ve talihlilere ne kadar ödül kazandırdığı merak konusu oldu. On Numara sonuçlarına ve kazanan numaralara haberimizde yer alan canlı takip sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununda ister tek bir kolon ister birden fazla kolon oynanabilir. Her kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Sen Seç özelliği sayesinde kolonlardaki numaralar oyun terminali üzerinden manuel olarak belirlenebilir ya da Rastgele Sayılar seçeneğiyle otomatik olarak oluşturulabilir. Kupon doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikte, kolonun altındaki "Sen Seç" kutucuğu işaretlenerek sistemin 10 rastgele numara belirlemesi sağlanır.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenmesiyle devreye girer. Seçilen fazla sayılarla tüm olası kombinasyonlar ayrı kolonlar olarak oluşturularak çoklu oyun fırsatı sunar.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek tek kuponla birden fazla çekilişe katılım sağlanabilir.

KOLON İPTAL ETME

Oynamaktan vazgeçilen kolonlar için ilgili kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek kolon geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Her kolon için, çekilişte çıkan sayılardan 10, 9, 8, 7, 6 veya hiçbiri doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır. 10 sayıyı doğru tahmin eden kişi büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoriye birden fazla kazananın girmesi durumunda ise o kategorideki ikramiye havuzu eşit şekilde bölüştürülür.

12 EYLÜL 2025 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı.