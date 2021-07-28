Ön Lisans kaç yıl? Lisans kaç yıl? Önlisans ve Lisans nedir, ne demek? Lisansüstü ne demek?
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Ön Lisans kaç yıl? Lisans kaç yıl? Önlisans ve Lisans nedir, ne demek? Lisansüstü ne demek?

Ön Lisans kaç yıl? Lisans kaç yıl? Önlisans ve Lisans nedir, ne demek? Lisansüstü ne demek?
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YKS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ön lisans ve lisans bölümleri kaç yıl araştırılıyor. Peki, ön lisans kaç senedir? Lisans bölümleri kaç yıllıktır? Kısaca bilgiler sizlerle...

Ön lisans nedir? Lisans nedir? Ön Lisans kaç yıl? Lisans kaç yıl? Önlisans ve Lisans nedir, ne demek?

ÖN LİSANS NEDİR? ÖN LİSANS KAÇ YIL?

Önlisans: Ortaöğretime dayalı dört yarı yılı kapsayan ve ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan yani lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan bir yükseköğretimdir.

LİSANS NEDİR? LİSANS KAÇ YIL?

Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık (4 yıl) programı kapsayan bir yükseköğretimdir. Lisans düzeyinde örgün, açık ve dışarıdan (ekstern) eğitim verilmektedir. Bu eğitim türleri aşağıda tanımlanmıştır.

LİSANSÜSTÜ NE DEMEK?

Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi kapsar.

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