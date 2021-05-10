On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
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On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı

On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güneydoğu illerinde yaşanan kuraklık nedeniyle on binlerce küçükbaş hayvanla Muş'un serin yaylalarının yolunu tutan yetiştiriciler, karşılaştıkları çayır yetersizliği karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Güneydoğu illerinde yaşanan kuraklık nedeniyle on binlerce küçükbaş hayvanla Muş'un serin yaylalarının yolunu tutan yetiştiriciler, karşılaştıkları çayır yetersizliği karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Her yıl on binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgeleri bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Özellikle Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa gibi sıcak şehirlerden her sene Muş'a akın eden yetiştirici ve besiciler, bu yıl çayır yetersizliği nedeniyle bir ay erken geldi. Binlerce hayvanla zorlu yolculuğa başlayan yetiştiriciler, Muş'ta da çayır azlığından yakınıyor.

Güneydoğu'dan bölgeye gelen göçerlerin zorlu yolculuğunu yerinde inceleyen Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, bu yıl büyük bir kuraklık yaşandığını ve özellikle Türkiye'nin tüm bölgelerinde kuraklığın ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Küçükbaş hayvancılık sektörünün kuraklıkla boğuştuğunu ifade eden Salkım, "Şu an yanı başımızdaki sürü Batman'dan gelmektedir. Bu süreçte kuraklıktan dolayı Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin'den yaklaşık 10-15 bin hayvan bizim yaylalarımıza gelmektedir. Yaylalarımıza gelen hayvanlar bizim için sorun oluyor. Nasıl bir sorun? Ot yetersiz, çayır yetersiz ve kendi meralarımız kendi hayvanlarımıza yetmezken dışarıdan daha fazla hayvan meralarımıza geliyor. Bu bizim için büyük bir sorun teşkil ediyor. Yaylalarımızda çayır yetersizliği var, kuraklıktan dolayı çayır yok. Bizim endişemiz yaz ortasında çayır olmamasından dolayı hayvanlarımıza saman vermek zorunda kalmaktır. Bizim en büyük korkumuz odur" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden bin 500 koyunu ile Şenyayla bölgesine gelen yetiştiricilerden Salih Kaplan da, "Orada da ot olmadığı için geldik. Kuraklık orada da mevcut. Biz de buraya erken geldik kar var henüz. Buradaki vatandaşlarda bizi burada istemiyor, bizi göndermeye çalışıyorlar. Köylüler bize kızıyorlar. Mecburiyetten geliyoruz çünkü Mardin'de ot yok, çok güneşli bir hava var. Koyunları orada bıraksaydık su bile veremeyecektik. Mardin'de bu sene yağış olmadığı için bizde zor durumdayız. Bin 500 koyunla Muş yaylalarına geldik" ifadelerini kullandı.

Sonbaharda Muş'tan Diyarbakır'ın Hani ilçesine koyunları otlatmaya götürdüğünü ve orada yaşanan kuraklıktan dolayı erken döndüğünü anlatan Muşlu besicilerden Emin Özcan ise "Normal dönüş zamanımızdan bir ay önce geldik. Kuraklık olduğu için erken geldik ama burada da aynı sıkıntı var. Ot yok. Her sene bu bölgede bir diz ot varken bu sene hiç ot yok" diye konuştu. - MUŞ

On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı
On binlerce hayvanla Muş'a gelen yetiştiriciler hayal kırıklığı yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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