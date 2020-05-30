"Omuz ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir"
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"Omuz ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir"

Omuz ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr.

30.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:38

Omuz ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, "Sıkışma, fibromiyalji, kireçlenme, sinir yaralanmaları, enfeksiyonlar, boyun fıtığı, diyabet, troid hastalıkları ve bazı iç organ hastalıkları omuzda ağrıya neden olabiliyor." dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, omuzlarda yaşanan ağrılar hakkında önemli bilgiler verdi. Bel, boyun ve diz ağrılarından sonra en sık görülen eklem ağrıları arasında omuz bölgesi yer aldığını kaydeden Doç. Dr. İnanır, "Sıkışma, fibromiyalji, kireçlenme, sinir yaralanmaları, enfeksiyonlar, boyun fıtığı, diyabet, troid hastalıkları ve bazı iç organ hastalıkları omuzda ağrıya neden olabiliyor. Kol yukarı kaldırıldığında bıçak saplanır tarzda bir ağrı hissediliyorsa, çaydanlık gibi mutfak malzemelerini kaldırmada zorluk yaşanıyorsa, saç tararken omuzda yanma his varsa, geceleri yön değiştirirken uyandıracak kadar kesin bir ağrı söz konuysa omuzda kas yırtılması olabilir." dedi.

OMUZ AĞRISI NEDEN OLUR ?

Giyinirken ve soyunurken omuz hareketlerinde yaşanan kısıtlanma ve eli sırta götürmede zorlanmaya eşlik eden omuz ağrıları omuz donmasına işaret ettiğini kaydeden Doç. Dr. Ahmet İnanır, "Omuz çevresindeki kaslarda görülen sinir hasarına bağlı olarak oluşan omuz ağrılarına kas gücünde zayıflama eşlik edebilir. İç organ hastalıklarına bağlı olarak da omuz ağrısı gelişebilir. Göğüs hastalıkları, akciğer ve safra kesesi hastalıkları omuz ağrısına neden olabilir. Omuz sıkışma sendromu, kalsifik tendinit, omuzun yarı çıkıkları, omuz çevresindeki kaslara bağlı olarak gelişen zorlanma ağrıları miyofasiyal ağrı sendromu ve omuzda kireçlenme ağrılara neden olabiliyor. Boyun fıtığı omuzda ağrıya neden olabilir. Omuz ağrıları omuz ekleminin kendisinden kaynaklanabileceği gibi başka bir bölgeden omuza yansıyan ağrılar da olabilir. Omuz eklemi dışından kaynaklanan omuz ağrılarının en sık nedeni boyun fıtıklarıdır." şeklinde konuştu.

"BAZI HASTALIKLAR OMUZ AĞRISINI TETİKLEYEBİLİR"

Vücudun en karmaşık eklemi olan omzun, altı yönde hareket imkanı vermesi nedeniyle sakatlanmalara son derece açık olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet İnanır, özellikle 40 yaş üstü, ayakta dik duran, kolunu omuz seviyesinde ya da üzerinde tutarak çalışan kişilerde Omuz sıkışma sendromu görülebileceğini söyledi.

Kalp hastalığı, akciğer hastalığı, tüberküloz, akciğer tümörleri, şeker hastalığı, boyun hastalıkları ve kolun uzun süreli hareketsizliğinin de omuz ağrısına neden olabileceğini bildiren Doç Dr. İnanır, bu duruma donuk omuz olarak adlandırıldığını kaydetti.

TANI VE TEDAVİ

Omuz ağrılarında teşhis için röntgen, tomografi, MR ve ultrasonografi tetkiklerinin yeterli olduğunu söyleyen Doç Dr. İnanır, "Omuz ağrısı tedavisi nedene yönelik yapılmalıdır. Omuz ağrısını tetikleyen nedenler gözden geçirilmeli ve nedeni ortadan kaldırılmalıdır. Bu aşamada fizik tedavi uygulamaları son derece önemli yer tutar. Eklem hareket açıklığını ve kas gücünü artırmaya yönelik egzersiz uygulamaları genelde fizik tedavi uygulamaları ile beraber kullanılmaktadır Omuz kalsifik tendinitinde ESWT şok dalga tedavisi uygulanabilir. Omuz tendon yırtıklarında, artrozlarda ise PRP, CGF-CD34, karın yağından kök hücre uygulamaları, proloterapi, nöralterapi, hacamat, sülük tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Omuz kireçlenmelerinde ise omuzdan sodyum hyalurinat yapılabilir." ifadelerini kullandı.

DOÇ DR. İNANIR, OMUZ AĞRILARINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ ŞÖYLE SIRALADI:

"Ağrı olan tarafın üzerine yatılmamalıdır.

Otururken kollar bir destek üzerine konulmalıdır.

Kollar sık sık omuz seviyesinden yukarıya kaldırılmamalıdır.

Ağır yük taşınmamalıdır.

Doktorun önerdiği omuz egzersizleri hassasiyetle yapılmalıdır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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