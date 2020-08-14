OMÜ'ye "Sıfır Atık Belgesi" verildi
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OMÜ'ye "Sıfır Atık Belgesi" verildi

Çevre ve atık yönetimi seferberliği başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yaptığı çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi"ni aldı.

OMÜ'ye
14.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:56

Çevre ve atık yönetimi seferberliği başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yaptığı çalışmalar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi"ni aldı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, "Sıfır Atık Belgesi"nin, üniversitenin bu yönde yürüttüğü çalışmaların ilk meyvesi olduğunu belirtti.

Bilgiç, belgenin, üniversitenin sıfır atık konusunda hedeflediği nokta için bir başlangıç özelliği taşıdığını vurgulayarak, "Sıfır atık yönetimini daha da ileri taşımamız gerekiyor. Amacımız OMÜ olarak bu alanda en son mertebeye ulaşmak. Çalışmalar devam ettiği sürece de bu noktaya gelmemiz kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Ana hedeflerinin israfı önlemek ve toplum yararına bir davranış geliştirebilmek olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Sıfır atık bir yaşam şekli. Bu yaşam şeklini ve kültürünü çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin kazandığını gördüğümüzde, Sıfır Atık Projesi başarıya ulaşmış demektir. Ana hedefimiz israfı önlemek ve toplum yararına bir davranış geliştirebilmek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor ve daha da genişletilerek devam edecek."

Amaçlarının sıfır atık sistemini içselleştirerek yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden proje yürütücüsü Prof. Dr. Yüksel Ardalı da "Bu belgeyle birlikte sorumluluğumuz daha da arttı. 2025 yılına kadar geçerli olacak belge Samsun'un tüm kurumları için örnek niteliği taşıyor. Sıfır atık sisteminin tüm şehirde kurulması için destek veriyoruz. Sıfır atık konusunda oluşan farkındalık sayesinde yeni projeler yapılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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