Omü'de Çalışan Taşeron İşçilerinin Kadro Heyecanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte taşeron olarak çalışan işçilerin kadro heyecanı yaşanıyor.



OMÜ'de taşeron işçi olarak çalışan yaklaşık 1850 personel, daimi işçi kadrosuna geçmek için 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'den yararlanmak için başvuruda bulunmaya başladı. Samsun'da en fazla taşeron işçi çalıştıran kurum olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, Tıp Fakültesi Hastanesi de dahil olmak üzere, yardımcı sağlık personeli, güvenlik, teknik işler personeli, temizlik işleri, çevre ve orman işleri ile yemek hizmetleri kapsamında çalışanlar olmak üzere toplam 1850 personel bulunuyor.



Başvuru süreci takvime bağlandı



Taşeron işçilere kadro verilmesi düzenlemesinin yasalaşmasının hemen sonrasında, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı'nın başkanlığında, birim amirlerinden bir çalışma komisyonu kurularak başvuruların alınmasında izlenecek süreç belirlendi. Yıllardır OMÜ'de görev yapan, taşeron personelin daimi işçi kadrosuna geçiş işlemlerinin belirlenen zamanda, herhangi bir hak kaybına yol açmadan en hızlı şekilde tamamlanması için Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından tüm birimlere talimat verildi.



Personelin işlemlerinin bir an önce tamamlanması için 6 farklı noktada başvuru kabul ofisleri oluşturuldu. Daimi kadroya geçiş yapacak personelin işlemlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi için süreç şu şekilde bir takvime bağlandı:



Başvuru tarihi: 2-11 Ocak 2018



Tespit Komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin İlanı: 12 Ocak -20 Şubat 2018



İlana itiraz: 21-23 Şubat 2018



İtirazın incelenmesi, kesin listenin ilanı: 24 Şubat - 2 Mart 2018



Sınavın gerçekleştirilmesi: 3- 22 Mart 2018



Sınav kuruluna itiraz: 23-26 Mart 2018



İtirazın incelenmesi, kesin listenin ilanı: 27-31 Mart 2018



Hak sahiplerinin işçi kadrosuna geçirilmesi: 2 Nisan 2018



Genel Sekreter işçileri bilgilendirdi



Süreçle ilgili detayların paylaşılması amacıyla Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Tıp Fakültesi Pembe Salonda işçilerle bir araya geldi. Genel Sekreter Kabadayı, işçilere yaptığı konuşmada "4 Aralık 2017 itibariyle sigorta girişi yapılmış olan çalışanların kadroya geçirilmesi ile ilgili ilan edilen Kanun Hükmünde Kararname konusunda duyuyorum ve biliyorum ki kafanızda birçok soru işareti var, endişelendiğiniz durumlar söz konusu. Ben ilgili birimlerle ilgili defalarca toplantı yaptım ve arkadaşları bilgilendirdim. Nasıl bir yol ve yöntem izlememiz gerektiği konusunda istişareler yaptık ve gerekli talimatları verdim. Yanlış anlamalara mahal vermemek adına bizzat ben, çalışan arkadaşlarımızı bilgilendirmek için buradayım. Şunu vurgulamak isterim ki terör örgütleri ile bağlantıları olanlar ve birtakım kanuni engelleri olanlar hariç herkesi Allah nasip ederse kadroya alacağız, baştan bunu söyleyeyim" dedi.



"Hiç kimsenin mağdur olmaması adına gece gündüz çalışmaya hazırız"



Konuşmasında, çalışanlara Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç selamlarını da ileten Genel Sekreter Kabadayı, kadro verilmesi sürecinde Üniversite olarak hiçbir kimsenin mağdur olmaması ve hiçbir hak kaybının yaşanmaması açısından mevcut mevzuat ve kanun uyarınca gece gündüz çalışmaya hazır olduklarını vurgularken şunları dile getirdi: "Sosyal mecrada bu konuda dolaşımda olan iddia ve dedikodulara lütfen itibar etmeyin. Bizler sizlerin mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz bir aileyiz ve bu ailenin huzurunun bozulmaması için lütfen herkes işini layıkıyla yapsın. Hiç kimse sizi bizden daha çok düşünmez yeter ki uyumumuzu bozmayalım. Bu aynı zamanda çalışma barışının sağlanmasına ve Üniversitemizin kurumsal gelişimine ve imajına da katkı sağlayacaktır."



Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı toplantıda çalışanların kafasında oluşan soruları da açıklıkla yanıtlayarak kendilerine yapılacak kadro sınavı konusunda maddi anlamda herhangi bir masrafta bulunmamalarını tavsiye etti. - SAMSUN