Ömerli Kaymakamı Taşçı Görevine Başladı

Mardin'in Ömerli ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Emin Taşçı görevine başladı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinden Ömerli ilçesine atanan Taşçı, görevine başladı.

Kaymakam Taşçı, yaptığı ilk açıklamada şunları dile getirdi:

"Ömerli ilçemiz, tarihi ve kültürel mirasa sahip, şirin bir ilçemizdir. İlçemizin sahip olduğu potansiyeli ve değerleri daha iyi noktalara taşıyabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve vatandaşlarımızla daha fazla çalışacağız. İlçemize hizmet ederken vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden, iş üretecek, proje üreterek, refah düzeyini artırmaya yönelik mesai ifa edeceğiz."