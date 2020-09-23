Ömer Lütfi Mete kimdir? Ömer Lütfi Mete şiirleri, sözleri

Yaşamı boyunca pek çok eser veren Ömer Lütfi Mete'nin verdiği eserlerin pek çoğu Türk halkı tarafından büyük ilgi görmüştür. Ömer Lütfi Mete kimdir? Ömer Lütfi Mete şiirleri, sözleri

Şair, yazar, gazeteci ve senarist olan Ömer Lütfi Mete, yaşamı boyunca pek çok eser vermiştir. Ömer Lütfi Mete kimdir? Ömer Lütfi Mete şiirleri, sözleri

ÖMER LÜTFİ METE KİMDİR?

Rizenin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- fıçıtaşı mahallesinde doğdu. Rize Lisesi'ni bitirdi ve 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdi. 1971 yılında önce matbaa çıraklığıyla başlayarak gazeteciliğe geçti. 1972'de İktisat Fakültesi'nden ayrılıp Atatürk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Kısa bir süre mezun olduğu lisede ve Rize Meslek Yüksek Okulu'nda Edebiyat öğretmenliği yaptı. Bunun dışında gazeteci ve senaryo yazarı olarak çalıştı. Babıali'de Sabah, Bizim Anadolu, Tercüman, Türkiye, Yeni Haber, Orta Doğu, Yeni Şafak, Ayyıldız, Yeni Binyıl, Sabah gazetelerinde editör, yönetici ve yazar olarak çalıştı. Türk Edebiyatı, Boğaziçi ve Çağrışım dergilerinde makale, mizahi öykü ve şiirleri yayınlandı.

18 Kasım 2009 tarihinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle 59 yaşında öldü.

ÖMER LÜTFİ METE ESERLERİ

Allahsız Müslümanlık

Milliyetsiz Milliyetçilik (röportaj)

Gülce (şiir)

28 Şubat'tan Şemdinliye Derin Çeteler

Derin Devlet (röportaj)

Dünyayı Kimler Yönetiyor (röportaj)

Derin Millet Manifestosu (köşe yazılarından seçmeler)

Çığlığın Ardı Çığlık

Yerden Göğe Kadar

Asker ile Cemre, Çizme (roman)

Hacı yağı ile Parfüm Arasında (deneme)

Balonya Tünel (kara mizah)

İtfaiye Yanıyor (kara mizah)

Erdoğan operasyonu (Mahir Kaynak'la Ortak Eseri)

Sinema Filmi Senaryoları

Çizme

Gülün Bittiği Yer

Bizim Yunus

Kurtlar Vadisi Irak

The İmam

Tv Filmi Senaryoları

Köstekli Saat

Ayrı Dünyalar

Veysel Karani

Ahmet Bedevi

TV Dizi Senaryoları

Bizim Ev

Evlere Şenlik

Ortaklar

Deliyürek

Avcı

Hayat Bağları

Aga

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Pusu

Eşref Saati

Ekmek Teknesi

Çanakkale Destanı (Belgesel Drama)

Uğur Işılak Dönen Alçak Olsun (Klip)

ÖMER LÜTFİ METE ŞİİRLERİ

Gülce

Kaylule Suları

Gülüm

Yiğidi Gül Ağlatır

Veda Sahneleri

Şehidin Destanı

ÖMER LÜTFİ METE SÖZLERİ NELERDİR?

Muhabbet ille de lafla mı olur? Dostun bir gülümsemesi bile adam olana muhabbet için yeter. Hatta kızması bile muhabbet yerine geçer. - Aşıklar Ölmez, Ömer Lütfi Mete

Haramzade iş başına gelende, Eşkıya padişah, hırsız kraldır - Gülce, Ömer Lütfi Mete

Eğer dinimizi yeterince zeki yaşamak gibi bir uğraş içinde değilsek onun 'mükemmel' oluşu, tek başına bizi tatmin etmeye yetmeyecektir. - Allah'sız Müslümanlık, Ömer Lütfi Mete

Demek ki dönmek iki türlüdür Yusuf'um, Bir adam var dönüyor, o kahpedir. Bir adam var dönüyor ama o bilgedir. Arada fark var. - Aşıklar Ölmez, Ömer Lütfi Mete

Kaynak: Haberler.com