Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları ile müştekiler şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ve çocukları hazır bulundu. Ankara dışındaki tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.



Duruşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ile bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin ÖKK'de 16. Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Volkan Yaman, sanık Fatih Şahin ile 15 Temmuz günü Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenecek operasyona hazırlandıklarını ve gün içerisinde buna yönelik toplantılar yaptıklarını anlattı.



Akşam saatlerinde yapacakları operasyona son şeklini verdikleri sırada taburda alarm verildiği öne süren Yaman, "Saat 21 de bir ses duydum, Fatih Şahin ile Altan Bora albay konuşuyordu. Şahin'in Semih Terzi'nin Albay Altan Bora'yı aradığını ulaşamadığını,kendisine ulaştığını anlattığı bir alarm olduğunu söylediğini duydum. Ben de tabur bölgesine gittim orada hazırlıklara başladık.



Bu hazırlıklar 23'e doğru bitti. Bir kamyon geldi mühimmatı yüklemek için. Sonra yükledik, iki otobüs geldi. Benim 16. taburum ve Fatih Şahin'in 12. tabur personeli otobüslere binerek Diyarbakır Havalimanı'na vardık. Orada bir CASA tipi uçak ve Semih Terzi'yi Silopi' den Diyarbakır'a getiren helikopter vardı." dedi.



Yaman, Semih Terzi'nin emir astsubayının yanlarına gelerek tabur sayılarını sorduğunu ve 12. tabura uçağa binme talimatı verdiğini, kendisine de bölgenin emniyetini almada görevlendirdiğini öne sürdü.



Terzi ve Şahin'in içinde bulunduğu uçağının hareket etmesiyle emniyet tedbirleri için terminal binasında durduklarını bildiren Yaman, onlar ayrıldıktan sonra Altan Bora Albay'ın Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile görüştüğünü ve Semih Terzi'nin emir komuta dışında hareket ettiğini kendisine söylediğini kaydetti.



"Semih Terzi'ye gereğini yap"



Tanık Yaman, 15 Temmuz gecesi sorumluluk alanında gerçekleşen olaylara ilişkin şunları söyledi:



"Aksakallı komutamıza 01.26 da ulaşıp konuştuğumuzda işin rengi belli oldu. Bu esnada Diyarbakır'dan kalkan uçak henüz havadaydı. Saatler 01.45 gibiydi. Sıkıyönetim komutanlıklarının isimlerini internetten görmeye başlamıştık ancak Altan Bora albayım ÖKK komutanından talimatları aldığında Terzi'in emir komuta dışında hareket ettiğini sonradan anladık. Sonra Fatih binbaşıyla WhatsApp'tan 'ÖKK komutanıyla konuştuk. Kendinin ve taburunun güvenliğini aldıktan sonra Semih Terzi'ye gereğini yap' diye mesaj gönderdik. Mesajı 01.45'te gönderdik. Ne zaman okuduğunu ve aldığını bilmiyorum. Benim telefonumdan bu mesajı bizzat Altan Bora yazdı, ben de gönderdim."



Sanık Fatih Şahin, söz alarak, "Özel Kuvvetler Komutanlığı harekat üstünde beraber Aksakallı'ya gönderecek harekat planları üzerinde çalışıyorduk. Benim ve taburum darbeye ilişkin bir hazırlığını, bir faaliyet gördün mü? sorusu üzerine Yaman," Gün içerisinde taburumuza mühimmat ile bir emir verip vermediğini bilmiyorum. Emir verildiğinde daha öncesinde ben bir hazırlık görmedim. Biz Lice'de planlanan harekatı konuştuk." şeklinde cevap verdi.



Sanık avukatının, "Şahin'in uçağının nereye gideceğini biliyor muydunuz?" sorusu üzerine Yaman,"İstikamet ancak Ankara olur diye düşünmüştük. Uçak Ankara'ya gidecek diye net bir emir verilmedi. Fatih Şahin ile hazırlık yapılırken yan yana gelemedik, ayrı otobüslerle havaalanına gittik." diye yanıtladı.



Sanıklardan Fatih Şahin'in avukatı Çiğdem Koç, Yaman'ın müvekkiline yolladığını iddia ettiği WhatsApp mesajını mahkemeye neden sunmadığını sorması üzerine Yaman,"Ben mesajı yolladıktan sonra iki beyaz tık işaretini gördüğümde sildim. Neden sildim? Altan albayımla konuşurken kendisinin 7. Kolordunun emir komutasına girdiğimizi söylemesi üzerine bende şüphe oluşturduğu için mesajı sildim." dedi.



Uçak ayrıldıktan sonra darbecilerin atama listesini internetten gördüklerini ifade eden Yaman, "Fatih Şahin'in Semih Terzi ile birlikte hareket ettiğini düşünseydik bu mesajı atmazdık." diye konuştu.



Davaya sanıkların çapraz sorgusuyla devam ediliyor.