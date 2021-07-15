Ömer Halisdemir'in kabrine gurbetçi ziyaretçi ilgisi
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Ömer Halisdemir'in kabrine gurbetçi ziyaretçi ilgisi

Ömer Halisdemir'in kabrine gurbetçi ziyaretçi ilgisi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret ediyor.

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in, Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler, şehitlikteki kabri ziyaret ederken, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Almanya'dan gelen Kemal Bozkurt, AA muhabirine, 31 yıldır yurt dışında yaşadığını ve Türkiye'de ilk işlerinden birinin Ömer Halisdemir'in kabrini ailesi ile ziyaret etmek olduğunu söyledi.

Şehitliğe minnet borçlarını ödemek için geldiklerini vurgulayan Bozkurt, Ömer Halisdemir'in kahramanlığının kendisini etkilediğini anlattı.

Gözyaşlarını tutamayan Bozkurt, "Müthiş bir kahramanlık örneği var burada. Yurdumuz çok kıymetli. Birlik olmamız gerekiyor. Üzerimizde oyunlar oynanıyor. Farkında olmamız gerekiyor. Bu vatan bedava kazanılmadı." diye konuştu.

Türkiye'yi çok özlediklerini vurgulayan Bozkurt, akıllarının hep ana vatanlarında olduğunu ifade etti.

Hollanda'dan gelen Muhammed Sevinç ise Ömer Halisdemir'in Türkiye'nin gururu olduğunu, darbe girişiminin seyrini kahramanca değiştirdiğini dile getirdi.

Esra Cinkara da ailesi ile Hollanda'dan geldiklerini, kabirde dua ederken duygulandıklarını, vatanın geleceğini Ömer Halisdemir'in kurtardığını aktardı.

Fransa'dan gelen Yakup Güneş de darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüleri lanetlediğini belirterek, Ömer Halisdemir gibi kahramanların zor yetiştiğini, bu yüzden kahraman askerlerin değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Ömer Halisdemir'in kabrine gurbetçi ziyaretçi ilgisi
Ömer Halisdemir'in kabrine gurbetçi ziyaretçi ilgisi
Ömer Halisdemir'in kabrine gurbetçi ziyaretçi ilgisi
Ömer Halisdemir'in kabrine gurbetçi ziyaretçi ilgisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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