Ömer Halisdemir hakkında paylaşım yapan İYİ Partili Sarıtaşlı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
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Ömer Halisdemir hakkında paylaşım yapan İYİ Partili Sarıtaşlı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

Ömer Halisdemir hakkında paylaşım yapan İYİ Partili Sarıtaşlı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden şehit astsubay Ömer Halisdemir hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden şehit astsubay Ömer Halisdemir hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İYİ Partiden yapılan açıklamada, Sarıtaşlı'nın 22 Temmuz'da Halisdemir hakkında "son derece talihsiz" paylaşımda bulunduğu bildirildi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol imzalı açıklamada, "Uğur Songül Sarıtaşlı'nın 22 Temmuz 2021 tarihinde Twitter hesabında, 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında yapmış olduğu son derece talihsiz, İYİ Parti camiası olarak asla kabul edemeyeceğimiz paylaşımı nedeniyle ilgili olarak şahsın, Merkez Disiplin Kuruluna sevki yönetim kurulumuzca uygun görülmüş olup, gereğini bilgilerinize arz ederim." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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Ömer Halisdemir hakkında paylaşım yapan İYİ Partili Sarıtaşlı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi - Haberler
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