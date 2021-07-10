Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bursa'ya geldi
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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bursa'ya geldi

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Bursa'ya geldi.

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Bursa'ya geldi.

Heykel semtindeki tarihi valilik binası önüne gelen bisikletçileri AK Parti İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Kaymaz karşılayarak sporculara Bursa toprağını teslim etti.

Grup adına konuşan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, 5 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Okur, Bursa'dan Kütahya istikametine devam edeceklerini dile getirerek, "İnşallah 5 günün sonunda Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşarak her ilden aldığımız vatan toprağını ulaştıracağız. Şehidimizi unutmadığımızı, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimini unutmadığımızı, spor camiası olarak bu işe verdiğimiz tepkiyi hatırlatmak için etkinliğimizi düzenliyoruz. Yolculuk zorlu geçiyor ama halkımızın tepkisi çok güzel. Yapılan bu güzel turda herkes çok memnun." diye konuştu

Grup, daha sonra Kütahya'ya doğru yola çıktı.

25 sporcu, turda 1200 kilometre yol kat edecek. Bisikletçiler, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak. Güzergahta bulunan illerdeki duraklardan alınan topraklar, şehit Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülecek.

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bursa'ya geldi
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bursa'ya geldi
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bursa'ya geldi
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bursa'ya geldi
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bursa'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Bursa'ya geldi - Haberler
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