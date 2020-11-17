Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında, nereli?

Başarılı futbol yaşamı ile adından söz ettiren Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın ilgisini çekmeyi başardı. Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında, nereli?

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003; Bağcılar, İstanbul doğumlu, Ofansif orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. En potansiyelli Türk futbolculardan biri olarak gösterilmektedir. Fenerbahçe ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

FUTBOL KARİYERİ

31 Ağustos 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan kupa maçının 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı. 7 Temmuz 2020'de Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerin oyuna girerek ilk lig maçına çıkmış oldu. 12 Temmuz 2020 tarihinde Sivasspor ile oynanan lig maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

24 Ekim 2017'de ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. 11 maça çıkan Ömer Faruk, 4 gol kaydetti. Türkiye U-16 formasıyla 14 maçta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı.

21 Ağustos 2020'de ümit millî takıma çağrıldı. Ümit millî takımla ilk maçına 4 Eylül 2020'de oynanan Andorra maçıyla çıktı, Türkiye maçı 1-0 kazandı.