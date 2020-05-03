Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
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Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları

03.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:28

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun vefatı sonrası siyasiler Twitter'dan başsağlığı mesajları yayınladı.

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, dünya genelinde yaklaşık 250 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yenik düştü.

Ömer Döngeloğlu'nun cenazesini yakınları aldı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nin morgundan Döngeloğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak mezarlığa götürüldü.

Döngeloğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.

SİYASİLER PEŞ PEŞE MESAJLAR YAYINLADI

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı sonrası siyasiler Twitter hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. İşte o mesajlar:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı

BAKAN ALBAYRAK: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından taziyelerini iletti. Bakan Soylu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş... Bugün vefat eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı

KALIN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kalın, Twitter hesabından İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Koronavirüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım."

Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı

FAHRETTİN ALTUN: VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisini peygamberimizin hayatını öğrenmeye ve öğretmeye vakfetmiş çok kıymetli Ömer Döngeloğlu hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kulandı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Acı haberi ilk olarak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi. Kartoğlu, "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn... Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları

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