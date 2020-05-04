Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşında ve nereli? Ömer Döngeloğlu eserleri neler? Ömer Döngeloğlu hayatı ve biyografisi!
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Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşında ve nereli? Ömer Döngeloğlu eserleri neler? Ömer Döngeloğlu hayatı ve biyografisi!

Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşında ve nereli? Ömer Döngeloğlu eserleri neler? Ömer Döngeloğlu hayatı ve biyografisi!
04.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:45

Ünlü ilahiyatçı yazar ve televizyon programı yapımcısı Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti. Ömer Döngeloğlu hakkında merak edilen soruların yanıtı haberimizde. Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşında ve nereli? Ömer Döngeloğlu eserleri neler?

Türk ilahiyat camiasının fertlerinden ve yaptığı televizyon programları ile Türk halkı tarafından beğenilerek takip edilen hocalardan biri olan Ömer Döngeloğlu corona virüs tedavisi görmekteydi. Tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bilgisi paylaşılan ünlü alim Ömer Döngeloğlu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat; ö. 3 Mayıs 2020, İstanbul) Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında sunucusu olduğu dini programlarla tanınmaktadır. Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesinde 3 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ömer Döngeloğlu'nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

ESERLERİ

Peygamberin İzinde

Allah'a Adanmış Hayatlar

Yeryüzünün Yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü Görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus'ab bin Umeyr

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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