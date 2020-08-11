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Spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden olan Omar Elabdellaoui, kariyeri ve performansı ile emrak ediliyor. Peki, Omar Elabdellaoui kimdir? Omar Elabdellaoui kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? İşte, Omar Elabdellaoui'nin merak edilenleri!

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Aralık 1991

Boy: 1,79 m

Kilo: 73 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2011

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga takımlarından Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı. Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig takımlarından Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League takımlarından Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü.

OMAR ELABDELLAOUİ KAÇ YAŞINDA?

Omar Elabdellaoui yaşı: 28 yaşında

OMAR ELABDELLAOUİ NERELİ?

Omar Elabdellaoui Surnadal Municipality, Norveç doğumludur.

OMAR ELABDELLAOUİ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Omar Elabdellaoui mevkisi: Sağ bek.