Omar Elabdellaoui kimdir? Kaç yaşında, nereli? Omar Elabdellaoui mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Sağlık durumu nasıl?
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Omar Elabdellaoui kimdir? Kaç yaşında, nereli? Omar Elabdellaoui mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Sağlık durumu nasıl?

01.01.2021 02:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:09
Omar Elabdellaoui kimdir? Kaç yaşında, nereli? Omar Elabdellaoui mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Sağlık durumu nasıl?

Son dakika Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui gündeme geldi. Merak edilen Omar Elabdellaoui kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu ne, hangi mevkide oynuyor? Omar Elabdellaoui boy ve kilosu kaç? Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu nasıl?

Omar Elabdellaoui, sağ bek mevkisinde oynayan Fas asıllı Norveçli profesyonel futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir. Peki Omar Elabdellaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyügrafisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Omar Elabdellaoui, (d. 5 Aralık 1991; Surnadal, Norveç) sağ bek mevkisinde oynayan Fas asıllı Norveçli profesyonel futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Omar Elabdellaoui doğum tarihi : 5 Aralık 1991

Omar Elabdellaoui kaç yaşında : 29 yaşında

Omar Elabdellaoui mesleği ne : Futbolcu

Omar Elabdellaoui nereli : Norveç

Omar Elabdellaoui hangi takımda oynuyor : Galatasaray

Omar Elabdellaoui hangi mevkide oynuyor : Sağ bek

Omar Elabdellaoui burcu ne : Yay

Omar Elabdellaoui boyu kaç : 1,79 m

Omar Elabdellaoui kilosu kaç : 73 kg

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı. Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü. 2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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