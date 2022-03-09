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Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Yerel
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Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı Erzurum ve çevre illerinde etkili olan kar yağışının yanında Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Taşlıköy mahallelerinde ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve menekşeler açmaya başladı.

OLUR, ERZURUM (İHA) - Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı

ERZURUM - Erzurum ve çevre illerinde etkili olan kar yağışının yanında Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Taşlıköy mahallelerinde ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve menekşeler açmaya başladı.

Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olan Olur'da ilçe merkezinde ki bahçeler de baharın habercisi olan kardelen ve menekşeler açtı. Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve soğuklar etkili olurken Karadeniz iklimi hakim olan Olur'un köylerinde bahar havası yaşanıyor.

Oltulu doğaseverlerden İbrahim Hakkı Ekinci, "Bu haftaki doğa yürüyüşümüzü Olur Taşlı köyde yapıyoruz. Erzurum'un ilçesi olan Olur Karadeniz iklimine sahip, şuan mor menekşeler çiçek açmış kızılcıklar çiçek açmaya dönmüş durumda" dedi.

Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı

Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı

Olur'un köylerinde baharın habercisi çiçekler açtı

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yerel

Karadeniz, Erzurum, Olur, kar, Yerel, Haberler

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