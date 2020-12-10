"Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluştu
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"Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluştu

10.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:58

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah'ı, ölümünün 500. yılında çağdaşları ile birlikte özel bir sergiyle anıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah'ı, ölümünün 500. yılında çağdaşları ile birlikte özel bir sergiyle anıyor.

SSM'den yapılan açıklamaya göre, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nda Şeyh Hamdullah ve çağdaşlarının, yolundan giden hattatların ve 16. yüzyılın usta müzehhiplerinin elinden çıkmış nadir eserleri koruyan SSM'in hayata geçirdiği "Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi, 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması kitaplar, Kur'an-ı Kerim nüshaları, kıtalar ve albümlerden oluşuyor.

SSM koleksiyonunun yanı sıra, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu'ndan derlenen eserlerin de yer aldığı sergide; Topkapı Sarayı Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Dallas Museum of Art ve Hannover Kestner Museum'daki sanatçıya ait eserler, dijital bir yerleştirme ile sanatseverlerle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSM Müdürü Nazan Ölçer, 2020 yılının Şeyh Hamdullah'ın ölümünün 500. yılı olmasının sergi tarihini de belirlediğini belirterek, Kovid-19 salgınının sergi kapsamını daralttığını aktardı.

Şeyh Hamdullah'ın hat sanatına yeni açılımlar getirdiğini, bu yeniliklerle ufuk açtığını vurgulayan Ölçer, şunları kaydetti:

"Şeyh Hamdullah sonraki hattatlara, ölümünden sonra bile önderlik etmeyi sürdürdü. SSM olarak değerli uzmanlar Prof. Dr. Zeren Tanındı ve Prof. Dr. Muhittin Serin ile birlikte yurt dışındaki müze ve kütüphane koleksiyonlarından ödünç alınacak eserlerle planladığımız sergimizin kapsamını tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını yüzünden maalesef daraltmak zorunda kaldık. Sergimizde yer almasını arzu ettiğimiz Topkapı Sarayı koleksiyonundaki bazı eserleri ise Topkapı Sarayı'ndaki yeni yapılanma ve devam eden sayım işlemleri nedeniyle dijital görselleriyle ekleyebildik. Bu koşullara rağmen, büyük sanatçıyı bir sergi ile anmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Bugün izleyiciyle buluşan "Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah Sergisi", 31 Mart'a kadar salı-cuma günleri 10.00-16.00 saatleri arasında SSM Atlı Köşk'te ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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